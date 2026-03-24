El Atlético de Madrid anunció este 24 de marzo que ha cerrado el fichaje del delantero Antoine Griezmann por el Orlando City , club de la Major League Soccer (MLS), al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el presente curso con el conjunto rojiblanco.

"El Atlético de Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida", anunció el Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid anuncia el fichaje de Antoine Griezmann por Orlando City. ESPECIAL / Atlético de Madrid

"El delantero regresará a los entrenamientos esta semana junto a los rojiblancos que no han viajado con sus selecciones para afrontar la recta final de temporada, en la que tenemos por delante una apasionante Final de Copa del Rey, así como la eliminatoria de Cuartos de Final de la Champions League, en la que buscaremos el pase a Semifinales", añadió el club madrileño.

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Diez fructíferos años con el Atlético de Madrid

Griezmann ha dedicado diez temporadas al equipo español, todas ellas a las órdenes del entrenador argentino Diego Pablo Simeone. Esto ocurrió desde su fichaje desde la Real Sociedad por 30 millones de euros en el verano de 2014 . A lo largo de dos etapas: de 2014 a 2019, con 133 tantos en 257 partidos, y de 2021 a la actualidad, tras su paso de dos años por el Barcelona, con otras 73 dianas en 231 encuentros.

La suma de ambos da con los 211 goles que lo convierten en el máximo goleador de los ya casi 123 años de historia del club rojiblanco . Atrás dejó los 173 de Luis Aragonés, al que superó el 10 de enero de 2024.

En siete de sus nueve campañas precedentes en el club, sin contar la actual, fue el máximo goleador del equipo. En 2014-15, con 25 goles en 54 encuentros; en 2015-16, con 32 en 54; en 2016-17, con 26 en 53; en 2017-18, con 29 en 49; en 2018-19, con 21 en 48; en 2022-23, con 16 en 48, y en 2023-24, con 24 en 48. En este ejercicio ya suma trece en 43 compromisos, que prueban su vigencia también actual en el esquema de Simeone.

También es el cuarto jugador con más partidos en la historia del club, con 488. Sólo los superan Koke Resurrección, Adelardo Rodríguez y Jan Oblak.

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Una nueva etapa para Griezmann: de España a la MLS

Calificado por su nuevo club como " ícono mundial del futbol ", Griezmann ha firmado un contrato de dos años con el conjunto de la MLS, hasta 2027-28, que incluye la opción de prorrogarlo por uno más, hasta 2028-29, según comunicó el Orlando City, que confirmó que llegará en julio, a la espera del Certificado Internacional de Transferencia.

"Estoy muy ilusionado de comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City. Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una enorme ambición y una visión clara para el futuro", expresó el atacante en declaraciones a los medios oficiales del Orlando City.

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FF