Repechaje Mundial 2026: fechas, horarios y dónde ver EN VIVO esta Fecha FIFA

Los últimos seis cupos al Mundial 2026 se juegan en las fechas FIFA del 26 y 31 de marzo. Dieciséis selecciones europeas se disputan cuatro boletos en formato de cuadrangular de eliminación directa, mientras que seis equipos del resto del mundo se darán cita en Guadalajara y Monterrey para definir los otros tres.

La República Democrática del Congo e Irak tienen cierta ventaja al avanzar directamente a instancias definitivas por el boleto, mientras que los demás equipos deberán disputar dos partidos de vida o muerte.

Los iraquíes llegaron ayer a Monterrey para iniciar su preparación y recibieron el apoyo del público local con la visita de alumnos de la escuela Irish durante su primer entrenamiento. Una buena acogida para una selección que tiene un buen recuerdo de México, porque allí jugaron su única Copa del Mundo, en 1986. Repetir la hazaña está en sus manos, en el partido del 31 de marzo ante el ganador del encuentro entre Bolivia y Surinam.

Ayer también llegó al país la selección de Nueva Caledonia, uno de los tres equipos que jugarán en Guadalajara en esta fase. Los oceánicos se enfrentarán a Jamaica este jueves y, de ganar, disputarán el pase al Mundial contra la República Democrática del Congo.

Pero si hay una selección que llama la atención en esta instancia es la de Italia; la tetracampeona del mundo se perdió las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 y aún no tiene asegurada su presencia en 2026.

En 2018, los italianos fueron eliminados en el repechaje por Suecia y, en 2022, por Macedonia del Norte. Esta vez tienen la misión de vencer a Irlanda del Norte en Bérgamo y, de lograrlo, ganar como visitante ante Gales o Bosnia y Herzegovina.

"Es innegable que hay nerviosismo. Solo alguien sin sangre corriéndole por las venas no lo sentiría. Pero tenemos que hacer un buen trabajo transmitiendo mucha positividad", afirmó Gennaro Gattuso, entrenador de la Azzurra, sobre el desafío que les espera: "No sirve de nada pensar si podríamos haberlo hecho mejor. Lo único en lo que debemos pensar es en el partido del jueves. Olviden que hemos ganado cuatro Mundiales, dos Eurocopas y un título olímpico. Para nosotros, el único partido es el del jueves".

El entrenador de Italia, Gennaro Gattuso, durante una rueda de prensa en Florencia. AP/Lapresse

¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?

Repechaje Intercontinental A

(El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia)

Jueves 26 de marzo

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 21:00 horas

Canal: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

Martes 31 de marzo

República Democrática del Congo vs. Jamaica o Nueva Caledonia

Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 15:00 horas

Canal: TUDN, ViX Premium, FIFA+ y DAZN

Repechaje Intercontinental B

(El ganador irá al Grupo I del Mundial con Francia, Senegal y Noruega)

Jueves 26 de marzo

Bolivia vs. Surinam

Estadio BBVA, Monterrey

Hora: 16:00 horas

Canal: TUDN, ViX Premium y FIFA+

Irak vs. Bolivia o Surinam

Estadio BBVA, Monterrey

Hora: 21:00 horas

Canal: TUDN, ViX Premium y FIFA+

Repechaje UEFA A

(El ganador irá al Grupo B del Mundial con Canadá, Qatar y Suiza)

Jueves 26 de marzo

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

Italia vs. Irlanda del Norte

Hora: 13:45

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

Martes 31 de marzo

Final del Repechaje UEFA A

Hora: 12:45

Canal: UEFA.TV

Repechaje UEFA B

(El ganador irá al Grupo F del Mundial con Países Bajos, Japón y Túnez)

Jueves 26 de marzo

Ucrania vs. Suecia

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Polonia vs. Albania

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Martes 31 de marzo

Final del Repechaje UEFA B

Hora: 12:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Repechaje UEFA C

(El ganador irá al Grupo D del Mundial con Estados Unidos, Paraguay y Australia)

Jueves 26 de marzo

Eslovaquia vs. Kosovo

Hora: 13:45

Canal: UEFA.TV

Turquía vs. Rumania

Hora: 11:00

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

Martes 31 de marzo

Final del Repechaje UEFA C

Hora: 12:45

Canal: UEFA.TV

Repechaje UEFA D

(El ganador irá al Grupo A del Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur)

Jueves 26 de marzo

República Checa vs. Irlanda

Hora: 13:45 horas.

Canal: UEFA.TV

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

Hora: 13:45 horas.

Canal: Sky Sports y UEFA.TV

Martes 31 de marzo

Final del Repechaje UEFA D