Este 20 de marzo, la FIFA publicó el primer sencillo del álbum de la Copa Mundial 2026. En este material participa el cantante de regional mexicano Carín León en colaboración con Jelly Roll , rapero y cantante estadounidense.

La canción, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales de reproducción de música y podcasts, lleva por nombre " Lighter ".

The first song of the biggest ever #FIFAWorldCup Official Album is here. pic.twitter.com/lTHHB6RVrJ— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 20, 2026

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¿Dónde escuchar "Lighter"?

Desde el pasado 17 de marzo, Carín León publicó en sus redes sociales un enlace para preguardar el sencillo que apertura el álbum de la FIFA. Las aplicaciones en donde está disponible el material son :

Apple Music

Amazon Music

Spotify

YouTube Music

iTunes Store

¿Por qué un álbum para el Mundial 2026?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un video desde sus redes sociales en donde dio a conocer que la producción de un álbum musical con motivo de la Copa Mundial 2026, certamen que está a menos de 90 días de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

El motivo de este álbum es reunir los mejores talentos de la música de las tres naciones que participan en el Mundial con la afición por el futbol que unirá al mundo y, con ello, reconocer la multiculturalidad que representa a cada país anfitrión.

" ¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el futbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte. ¡Estén atentos, el primer sencillo saldrá este viernes, 20 de marzo de 2026!", escribió Infantino desde sus redes.

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FF