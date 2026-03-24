La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX se encuentra en su tramo decisivo y la pelea por los puestos de Liguilla ya empieza a tomar forma. A falta de cinco jornadas y con 15 puntos todavía por disputarse, los equipos que se perfilan para tener un lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano han logrado cierta estabilidad en la Tabla General.

Los equipos que están calificados hasta hoy 24 de marzo

En el liderato, hasta este 24 de marzo, se encuentra Chivas con 30 puntos, siendo el conjunto más consistente del certamen hasta el momento. Le siguen Cruz Azul con 27 unidades, Toluca con 26 y Pumas con 23, quienes ocupan los primeros cuatro lugares; de finalizar así la competencia, tendrían ventaja en la fase final. Estos equipos han mantenido un rendimiento regular que les deja, de momento, encaminar su clasificación directa.

Completando los ocho primeros puestos aparecen Pachuca con 22 puntos, Atlas con 18, Tigres con 17 y América también con 17 unidades. Estos clubes, aunque con menor margen de error, se mantienen dentro de la zona de clasificación y buscan asegurar su lugar en la Liguilla sin depender de otros resultados.

Los que tienen esperanza de calificar a la Liguilla

Por su parte, Rayados de Monterrey y Bravos de Juárez, ambos con 14 puntos, se ubican en las posiciones nueve y diez, respectivamente, en espera de cualquier caída de los equipos que ocupan los últimos boletos. Más atrás, Necaxa y León, con 13 unidades cada uno, aún conservan posibilidades matemáticas, pero dependen de combinaciones un tanto fuera de sus manos.

Así se jugaría HOY la Liguilla

Si el torneo terminara en esta Fecha FIFA de marzo (que se juega esta semana y a mediados de la siguiente), los enfrentamientos de Liguilla serían estos:

Chivas vs América

Cruz Azul vs Tigres

Toluca vs Atlas

Pumas vs Pachuca

*Se trata del duelo que cierra cada llave, donde el primero sería local

Estos son duelos de alto nivel, donde destacaría el Clásico Nacional entre Chivas y América, así como el choque entre Toluca y Atlas, que siempre han dado espectáculo, y para muestra de ello, el empate de la J11 hace apenas un par de semanas.

*Con información de SUN

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