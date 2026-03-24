La Selección de Bélgica sufrió un golpe significativo en su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Romelu Lukaku, el máximo goleador histórico de los "Red Devils", abandonó la concentración del equipo y no viajará a la gira por Estados Unidos , quedando oficialmente descartado para el partido amistoso contra México.

La Real Asociación Belga de Futbol (KBVB) confirmó que el delantero de 32 años, quien actualmente milita en el Napoli, optó por retirarse de la convocatoria para centrarse en su recuperación física. Lukaku ha tenido una temporada complicada en la Serie A debido a una lesión persistente en el isquiotibial que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses , acumulando apenas unos minutos de juego en las últimas semanas.

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¿Por qué Romelu Lukaku decidió retirarse?

La decisión del atacante busca garantizar que llegue al 100 % de su capacidad al torneo mundialista de la FIFA de este verano. El seleccionador belga tampoco podrá contar con otras figuras clave como Leandro Trossard (Arsenal) y Hans Vanaken (Club Brujas), quienes también causaron baja por lesiones musculares, sumándose a la conocida ausencia del portero Thibaut Courtois, también perteneciente a la Selección de Bélgica.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llegará a este compromiso tras enfrentar a Portugal en la Ciudad de México , buscando ajustar piezas defensivas ante una ofensiva belga que, pese a la ausencia de Lukaku, contará con el regreso de Kevin De Bruyne.

Detalles del partido México vs Bélgica

Fecha: Martes 31 de marzo de 2026.

Sede: Soldier Field, Chicago, Illinois.

Horario: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

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