La Selección de Jamaica llegó a Guadalajara durante la madrugada de este 24 de marzo. En redes sociales circulan videos de la llegada de los jugadores a un hotel en la capital de Jalisco.Los jugadores arribaron al hotel en medio de un operativo de seguridad, conformado por elementos del Ejército Mexicano, quienes realizaron operativos de seguridad y antiexplosivos. Los seleccionados entrenarán en Verde Valle, la casa de las Chivas de Guadalajara.La llegada de los llamados "Reggae Boyz" quedó grabada por varios medios deportivos y ya circula en varios perfiles de redes sociales. Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio AKRON por un lugar en el Mundial de la FIFA. El ganador jugará contra la República Democrática del Congo.Hay un formato distinto para los repechajes intercontinentales, denominado "Torneo Clasificatorio" por la FIFA. Aquí te explicamos brevemente en qué consiste.Dos equipos avanzarán de un grupo de seis. La lista quedó integrada por dos equipos de la Concacaf (Jamaica y Surinam) y uno de cada una de estas confederaciones: Asia (Irak), África (República Democrática del Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).Las cuatro naciones peor ubicadas en el ranking juegan en dos semifinales. El ganador avanza a una final contra uno de los dos equipos mejor ubicados. Los ganadores de esos partidos se clasifican para el Mundial 2026.Los equipos mejor ubicados en el ranking fueron República Democrática del Congo e Irak.Los partidos se disputan en Guadalajara y Monterrey:Las semifinales se jugarán el jueves y las finales el próximo martes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF