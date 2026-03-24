La Selección de Jamaica llegó a Guadalajara durante la madrugada de este 24 de marzo. En redes sociales circulan videos de la llegada de los jugadores a un hotel en la capital de Jalisco.

Los jugadores arribaron al hotel en medio de un operativo de seguridad, conformado por elementos del Ejército Mexicano, quienes realizaron operativos de seguridad y antiexplosivos. Los seleccionados entrenarán en Verde Valle, la casa de las Chivas de Guadalajara .

La llegada de los llamados "Reggae Boyz" quedó grabada por varios medios deportivos y ya circula en varios perfiles de redes sociales.

����¡Jamaica llega a Guadalajara de cara al Repechaje Intercontinental!��⚽️��



El conjunto caribeño arribó en la madrugada de este martes bajo un fuerte dispositivo de seguridad.



��️ @CantaloCamacho #Jamaica #CopaDelMundo #Mundial2026 #FIFA #Futbol pic.twitter.com/V7MtqKdv6c— TUDNRadio (@TudnRadio) March 24, 2026

Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán el jueves 26 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio AKRON por un lugar en el Mundial de la FIFA . El ganador jugará contra la República Democrática del Congo.

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Torneo clasificatorio de la FIFA

Hay un formato distinto para los repechajes intercontinentales, denominado "Torneo Clasificatorio" por la FIFA . Aquí te explicamos brevemente en qué consiste.

Dos equipos avanzarán de un grupo de seis. La lista quedó integrada por dos equipos de la Concacaf (Jamaica y Surinam) y uno de cada una de estas confederaciones: Asia (Irak), África (República Democrática del Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).

Las cuatro naciones peor ubicadas en el ranking juegan en dos semifinales. El ganador avanza a una final contra uno de los dos equipos mejor ubicados. Los ganadores de esos partidos se clasifican para el Mundial 2026 .

Los equipos mejor ubicados en el ranking fueron República Democrática del Congo e Irak.

Los partidos se disputan en Guadalajara y Monterrey:

Ruta 1: Nueva Caledonia-Jamaica (el ganador juega contra República Democrática del Congo)

Ruta 2: Bolivia-Surinam (el ganador juega contra Irak)

Las semifinales se jugarán el jueves y las finales el próximo martes.

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