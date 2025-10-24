FOX One y otras plataformas disponibles para ver el deporte en México

En México, varias plataformas de streaming ofrecen la posibilidad de ver una gran variedad de deportes en vivo. La disponibilidad puede depender de la disciplina y la liga que se quiera seguir, ya que los derechos de transmisión varían.Desde futbol de la Liga MX a otras ligas internacionales importantes como la Premier League, LaLiga española, la Bundesliga, la Ligue 1 de Francia, o la Serie A italiana, también hay quienes buscan ver otros deportes como el futbol americano de la NFL, la Fórmula 1, o el beisbol de las Grandes Ligas MLB.Antes que las plataformas de streaming acapararan gran parte del mercado, los aficionados podían disfrutar, y todavía pueden, ver algunas competencias en canales de televisión de paga. Sky, Megacable, Izzi y Total Play ofrecen aún canales como ESPN, FOX Sports, TUDN o TVC Deportes para ello.En México también se pueden contratar los servicios de plataformas de streaming para ver deportes en general, tales como FOX One, que comenzó a operar en nuestro país esta semana. También hay otras como ViX, propiedad de Televisa; HBO Max, de Warner Bros. Discovery; Disney+ de Disney; o Amazon Prime Video.Para deportes específicos, se pueden encontrar apps dedicadas. Por ejemplo, la F1 tiene su propia aplicación (F1 TV) y la MLB cuenta con MLB TV para ver sus juegos.También, algunos canales oficiales de equipos en YouTube suben resúmenes y momentos destacados, aunque en ocasiones también transmiten juegos completos en vivo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF