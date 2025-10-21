FOX One: La nueva plataforma que transmitirá la Liga MX y otras competencias

Ayer lunes 20 de octubre, mediante un comunicado, Fox Corporation anunció la llegada oficial de su servicio de streaming deportivo por suscripción, FOX One, a México, como parte de su estrategia de expansión en América Latina.

En su texto, la plataforma dice que ofrecerá más de 2 mil eventos deportivos en vivo cada año, además de producciones originales y contenidos exclusivos, con la finalidad de convertirse en el servicio de streaming deportivo más completo del país.

¿Cómo ver FOX One en México?

Según el documento, FOX One inició operaciones en nuestro país a través de Claro Video y continuará su expansión en las próximas semanas con su incorporación en Amazon Prime Video y Roku. Después, lanzará su aplicación independiente FOX One, que permitirá a los usuarios acceder de forma directa a toda la programación deportiva antes de que concluya el año.

Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general de Fox Corporation para América Latina, destacó que este lanzamiento representa un paso clave en la visión de la empresa por ofrecer un servicio de streaming enfocado en el aficionado deportivo. "FOX One ofrecerá nuevas formas de narrar, promover y analizar los juegos, brindando una experiencia de primer nivel", señaló.

El CEO de FOX Direct to Consumer, Piet Distaed, aseguró, por su parte, que México es uno de los mercados más apasionados por el deporte. "Nuestro compromiso es ofrecer programación de clase mundial y experiencias que conecten emocionalmente con las audiencias locales".

¿Qué ligas transmitirá FOX One?

La nueva plataforma FOX One contará con un amplio catálogo de transmisiones que incluirá futbol nacional e internacional, pero también de otros deportes como beisbol, automovilismo, futbol femenil y otros torneos internacionales.

Entre los contenidos destacados estarán partidos de 9 equipos de la Liga MX, la Premier League, la Champions League, Ligue 1, la Copa de Italia, la Liga MX Femenil, Women’s Super League, así como juegos de la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Además, ofrecerá competencias como la United Football League (UFL), Pro Padel League (PPL), Fórmula E, NASCAR México Series, WRC y Extreme H.

FOX Latin America, que inició operaciones en México en junio de 2025 tras adquirir Caliente TV, dice que integrará en su plataforma los derechos de transmisión de las principales ligas y torneos del mundo, reforzando así su posición como uno de los nuevos jugadores del mercado deportivo digital en México.

¿Cuánto costará contratar FOX One?

Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de esta plataforma, ni tampoco si contará con paquetes premium.

X

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF