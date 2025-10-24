Golovkin se postulará para la presidencia del World Boxing

El World Boxing busca a un nuevo presidente tras la renuncia de Boris van der Vorst. Entre los dos candidatos anunciados este viernes se encuentra el ex campeón Gennady Golovkin. Su rival será Mariolis Charilaos, ex presidente de la federación de boxeo de Grecia. El nuevo organismo busca organizar el boxeo olímpico y asegurarse su lugar en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Golovkin probablemente sea el favorito después de haber encabezado una delegación de World Boxing para recomponer los lazos con el Comité Olímpico Internacional (COI), que había insinuado la posibilidad de sacar al boxeo del programa olímpico para 2028.

El COI otorgó a World Boxing un reconocimiento provisional en febrero, poniendo al deporte de nuevo en camino para estar en Los Ángeles.

Golovkin ganó una medalla olímpica de plata en 2004 y, tras convertirse en profesional, reinó como campeón mundial de peso mediano durante mucho tiempo, siendo protagonista en algunos de los combates más lucrativos del deporte. Se retiró con una foja de 42-2-1. Desde que colgó los guantes, se ha convertido en presidente del comité olímpico nacional de Kazajistán.

Quien gane el puesto en World Boxing tendrá una agenda ocupada.

El papel del boxeo en los Juegos Olímpicos fue cuestionado debido a una disputa prolongada entre el COI y la Asociación Internacional de Boxeo sobre la equidad en los fallos de los jueces, problemas financieros y la gestión del presidente ruso de la IBA, Umar Kremlev.

El COI organizó los dos últimos torneos olímpicos por su cuenta después de suspender primero y luego expulsar a la IBA de los Juegos, y ha dicho que ya no desea organizar el torneo internamente.

Aunque World Boxing ha avanzado en la reparación de relaciones con el COI, la IBA aún existe y puede atraer a boxeadores con premios en metálico generosos, incluso si no puede ofrecer plazas olímpicas.

World Boxing también tiene que lidiar con el tema de las pruebas de sexo en los deportes después de que la boxeadora argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting ganaran oro en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado en medio de cuestionamientos sobre su elegibilidad.

Van der Vorst se disculpó con Khelif en nombre de World Boxing en junio después de que la nombrara específicamente al anunciar que haría obligatorias las pruebas de sexo. Días después, Khelif se ausentó de un evento de World Boxing en Holanda.

