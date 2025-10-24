El duelo entre Chivas y Atlas promete ser al menos uno de los más atractivos de la Jornada 15 del Apertura 2025, con dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por el Play-In, y donde además está en juego el orgullo de la ciudad de Guadalajara. El encuentro se disputará este sábado y contará con transmisión EN VIVO, por lo que aquí te compartimos el horario y donde podrás seguir en las pantallas todas las emociones de este Clásico Tapatío.

Cómo llegan Chivas y Atlas a la Jornada 15 de la Liga MX

La fase regular del torneo está por terminar, y tanto Chivas como Atlas buscan afianzar un sitio en el Play-In.

Chivas saldrá al campo como locales, con la misión de buscar de superar el tropiezo de media semana cuando cayeron por la mínima ante Querétaro y que rompió la buena racha de cuatro partidos ganados. El Rebaño, liderado por Gabriel Milito, se mantiene en la octava posición con 20 puntos en la Tabla General, pero está obligado a no ceder si quiere avanzar a la Liguilla o no salir de esa zona.

En tanto que Atlas por fin parece haber retomado el camino tras el regreso de Diego Cocca a la dirección técnica, y está obligado a ganar sus últimos encuentros si quiere meterse al Play-In. Tal y como lo hizo en su último juego, ante León, debe ir por los tres puntos.

El cuadro rojinegro parece llegar motivado a la fecha 15 y buscará superar el empate 1-1 del Clásico tapatío de la temporada pasada.

Las circunstancias de ambos equipos prometen un encuentro de altura que nadie deberá perderse, al menos, en esta ciudad.

Dónde ver EN VIVO el partido Chivas vs Atlas de la J15 - Liga MX

El Clásico Tapatío de la Jornada 15 está programado para este sábado 25 de octubre en el Estadio AKRON, de Guadalajara, Jalisco, donde los rojiblancos recibirán a su acérrimo rival en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El compromiso podrá disfrutarse en plataformas de streaming, mientras que las cuentas oficiales de ambos clubes compartirán las acciones más destacadas. También podrás mantenerte al tanto del marcador y de los resultados más recientes de la jornada a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 19:07 horas

Sábado 25 de octubre, 19:07 horas Estadio: AKRON, Guadalajara, Jalisco

AKRON, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Amazon Prime Video

