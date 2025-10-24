La Serie Mundial 2025 que inicia este viernes 24 de octubre enfrenta a Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays en una final inesperada por los fanáticos del beisbol de las Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés). El primer juego está programado para a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en Toronto, Canadá, donde comenzará una serie que promete grandes duelos entre poder ofensivo y pitcheo dominante, según las estadísticas con las que cerraron los actuales de la Liga Nacional y Americana.

Esta noche, y tras una espera de 32 años, los Toronto Blue Jays saltarán al césped en el primer juego de la Serie Mundial 2025 tras imponerse 4-3 a los Mariners en una apretada Serie de Campeonato de la Liga Americana que se definió en las últimas entradas del séptimo encuentro.

Del otro lado, Los Angeles Dodgers aseguraron su boleto desde el pasado viernes, y aspiran a su tercer título en 5 años, el segundo de manera consecutiva. Para meterse en esta instancia, los californianos barrieron a los Milwaukee Brewers por la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Dodgers vs Blue Jays: la IA pronostica quién ganará la Serie Mundial 2025 MLB

Los Dodgers llegan a la cita con récord de 93-69, mientras que los Blue Jays presumen marca de 94-68. Sin embargo, el análisis de rendimiento, estadísticas y rotación inicial da una ligera ventaja al conjunto angelino, o al menos eso fue lo que respondió la Inteligencia Artificial cuando se le entregaron los números para que diera su pronóstico sobre quién se quedará con el título de campeón.

El lanzador zurdo Blake Snell abrirá el Juego 1 por los Dodgers con números impresionantes en la postemporada: efectividad de 0.86, WHIP de 0.52 y 28 ponches en 21 entradas. Por Toronto, Trey Yesavage tendrá la responsabilidad de enfrentar a una de las ofensivas más potentes de la liga, con efectividad de 4.20 en 15 entradas y siete bases por bolas concedidas.

De acuerdo con la IA, Los Angeles parte como favorito con un 59.8% de probabilidad de triunfo, frente al 40.2% de Toronto. Shohei Ohtani lidera el ataque de los Dodgers con 55 cuadrangulares, 102 carreras impulsadas y un promedio de .282, acompañado por Freddie Freeman, que batea .295. En la novena canadiense, George Springer y Bo Bichette son las figuras más peligrosas, este último con promedio de .311 y 94 impulsadas.

Los Dodgers superan en poder a los Blue Jays con 244 jonrones y una efectividad colectiva de 3.95, mientras que Toronto tiene mejor promedio de bateo (.265) y más hits en la temporada (mil 461). Ambos equipos llegan con ofensivas encendidas, aunque el bullpen de Los Ángeles ha mostrado mayor solidez.

Con base en las estadísticas y la racha reciente, el pronóstico de la IA favorece a los Dodgers, que podrían conquistar la Serie Mundial 2025 en seis juegos (4-2). La combinación de un pitcheo dominante y la inspiración ofensiva del japonés Ohtani ponen a los blanquiazules como principal candidato al anillo de campeón frente a unos Blue Jays que buscarán alargar la serie con el respaldo de su afición, a partir de esta noche.

¿Cuándo son los juegos de la Serie Mundial 2025?

El campeón de la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays se definirá en favor del mejor de 7 juegos. El primero será esta noche en el Rogers Centre de Toronto, en Canadá.

Juego 1 / Viernes 24 de octubre

Juego 2 / Sábado 25 de octubre

Juego 3 / Lunes 27 de octubre

Juego 4 / Martes 28 de octubre

Juego 5 / Miércoles 29 de octubre*

Juego 6 / Viernes 31 de octubre*

Juego 7 / Sábado 1 de noviembre*

*De ser necesarios

