Fox One: Estos son los partidos de la Jornada 15 que transmitirá

El Torneo Apertura 2025 de la Liga MX avanza hacia su fase decisiva y llega a la Jornada 15 (J15), la cual se disputará del viernes 24 al domingo 26 de octubre. A continuación, te decimos qué partidos de la J15 se transmitirán por Fox One.

Partidos de la Liga MX que se transmitirán por Fox One

Fecha: viernes 24 de octubre

Partido: Mazatlán FC contra América

Sede: Estadio El Encanto

Hora: 19:00 horas

Mazatlán apenas ha tenido lo suficiente para acumular 12 puntos, después de ganar solo dos juegos, empatar seis y perder seis más. Actualmente se encuentra en la posición 15 de la Tabla General.

Por otro lado, América llega con 30 puntos y acumula nueve victorias, tres empates y apenas dos derrotas. Su meta es quitarle la cima de la clasificación a Toluca.

Fecha: sábado 25 de octubre

Partido: Tigres UANL contra Xolos

Sede: Estadio Universitario

Hora: 17:00 horas

Los Tigres llegan con una racha de victorias y buscarán sumar un tercer triunfo consecutivo cuando reciban a Tijuana. Por otro lado, l os Xolos lograron plantarle cara al líder Toluca y empataron sin goles.

Partido: Club León contra Pumas UNAM

Sede: Estadio León

Hora: 19:00 horas

El último duelo entre dichas escuadras ocurrió en el Clausura 2025, donde Pumas ganó con un marcador de 2-1. León llega a este juego tras una derrota de 0-2 ante Atlas; a su vez, los del Pedregal vienen de perder 0-1 ante el Atlético de San Luis.

Fecha: domingo 26 de octubre

Partido: Toluca contra Pachuca

Sede: Estadio Nemesio Diez

Hora: 18:00 horas

La J15 de la Liga MX recibirá a Toluca y a Pachuca con escenarios completamente diferentes.

Toluca, tras empatar sin goles con Tijuana, perdió su racha de siete partidos invictos en la Liga MX. Sin embargo, no ha dejado de sumar unidades, lo que ya lo tiene como uno de los primeros clasificados de forma directa a la ronda de cuartos de final. A l mantenerse en el primer puesto, depende únicamente de sus propios resultados.

La J15 del Torneo Apertura 2025 es la oportunidad en que los equipos buscan mantenerse cerca de la Liguilla.

