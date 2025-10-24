El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, mostró el avance de su monoplaza durante la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México 2025, al marcar un 1:18.380 con los compuestos suaves.

Por su parte, el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, rodó con el compuesto duro y registró un tiempo de 1:18.487. Nico Hülkenberg se quedó con el tercer puesto de esta primera sesión al marcar 1:18.760, con neumáticos duros.

Oscar Piastri, líder del campeonato de Fórmula 1 (F1), rodó con el mismo compuesto que Leclerc y culminó con un tiempo de 1:18.784, aunque se le vio incómodo en la pista, con varios errores, especialmente al momento de tomar las curvas.

El mexicano Patricio O’Ward terminó su participación en el Gran Premio de México con un tiempo de 1:19.680 y, sin duda, fue el gran animador del día para la afición local, que se presentó portando playeras de McLaren, banderas e imágenes alusivas al regiomontano.

De los pilotos involucrados en la lucha por el campeonato, el único que rodó fue Piastri. Max Verstappen fue reemplazado para esta sesión por Arvid Lindblad, mientras que el lugar de Lando Norris fue tomado por el mexicano Pato O’Ward.

La sesión se disputó ante un Autódromo Hermanos Rodríguez que lució una buena entrada para este primer día de actividades, con una afición que no dejó de alentar a sus pilotos favoritos.

La siguiente sesión dará inicio a las 16:00 horas y podrá verse a través de Canal 5, de Televisa.

Top 10 de la FP1 - GP de México

Charles Leclerc – Ferrari – 1:18.380 Kimi Antonelli – Mercedes – 1:18.487 Nico Hülkenberg – Sauber – 1:18.760 Oscar Piastri – McLaren – 1:18.784 Gabriel Bortoleto – Sauber – 1:18.916 Arvid Lindblad – Red Bull – 1:18.997 Esteban Ocon – Haas – 1:19.038 Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:19.090 Franco Colapinto – Alpine – 1:19.331 Alexander Albon – Williams – 1:19.384

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF