El duelo entre Cruz Azul y Monterrey cierra las acciones del sábado dentro de la Jornada 15 del Apertura 2025. Ambos equipos buscarán sumar puntos clave para acercarse al liderato del certamen. Aquí te contamos a qué hora inicia el juego y en qué canales podrás verlo EN VIVO.

Cómo llegan Cruz Azul y Monterrey a la Jornada 15 de la Liga MX

La Máquina del Cruz Azul recibirá este sábado a los Rayados en el marco de la antepenúltima fecha del campeonato, encuentro de alto riesgo para ambos conjuntos en sus aspiraciones para estar en los primeros lugares de la Tabla General.

El cuadro que dirige Nicolás Larcamón paso de la luz el sábado a la sombra el martes, pues después del gran triunfo ante las Águilas del América, apenas pudo empatar con los Rayos del Necaxa, lo que le costó bajar de la segunda posición hasta el quinto lugar.

Los cementeros sufrieron de más ante los de Aguascalientes, pues cuando parecía que se enfilaban a la victoria, un error les costó el gol del empate, causando incertidumbre en su accionar. Para dicho encuentro, Larcamón hizo siete cambios, que al parecer no le resultaron.

Por ello, para enfrentar a Monterrey tendrá que utilizar a su cuadro titular y mejorar su accionar en todas sus líneas para evitar sorpresas, frente a una delantera potente como la regia.

Cruz Azul aún puede buscar el liderato general, pues, aunque está en la quinta posición con 29 puntos, está a tres unidades del Toluca (con 32 encabeza el Apertura 2025).

La ventaja para la Máquina es que es uno de los mejores locales y Monterrey ha tenido malos resultados como visitante últimamente.

Sin embargo, Rayados no es un equipo que se preste para un partido fácil, está un punto arriba de los de La Noria y también busca llegar más alto.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Monterrey de la J15 - Liga MX

Este sábado 25 de octubre, Cruz Azul recibirá a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México para continuar con la Jornada 15 del Apertura 2025. El silbatazo inicial será a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y podrás ver el partido en televisión abierta y por streaming.

También podrás seguir minuto a minuto lo que ocurra y los resultados en las redes oficiales de ambos clubes y en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 21:05 horas

Sábado 25 de octubre, 21:05 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Calendario de partidos de la J15 del Apertura 2025

OF