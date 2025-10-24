Dónde ver en vivo México vs Camerún por el Mundial Femenil Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil se enfrenta hoy viernes 24 de octubre a Camerún . Este duelo es determinante por la tercera jornada del Mundial en Marruecos 2025.

Este duelo significa para las seleccionadas mexicanas, su última oportunidad de clasificar a la siguiente etapa, es decir los octavos de final.

La selección nacional, dirigida por Miguel Gamero, llega con tres puntos y en el tercer puesto del Grupo B.

Por s parte, Camerún, dirigidas por Josephine Ndoumou, no ha sumado puntos tras dos derrotas, la última un 2-1 ante Corea del Norte, situación que las imposibilita de avanzar.

Para clasificar a octavos de final, México necesita vencer a Camerún y esperar que Países Bajos pierda ante Corea del Norte para quedarse con el segundo lugar del grupo. Incluso, un empate podría ser suficiente para avanzar como uno de los mejores terceros.

¿Dónde ver el partido México vs Camerún?

El duelo entre México y Marruecos será transmitido en vivo por TUDN y ViX en México, a las 13:00 horas, hoy viernes 24 de octubre.

*Con información de SUN.

