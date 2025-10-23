Este fin de semana, nuestro país vivirá su "F1esta" cuando arranquen las actividades del Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1 (F1). El esperado evento, considerado dentro del calendario del automovilismo como uno de los mejores, se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Lo primero que se realizará en esta cita son las prácticas libres 1 y 2 el viernes, para continuar con la 3 y la clasificación el sábado; finalmente, tendrá lugar la carrera principal el domingo pasado el mediodía.

Dónde ver en vivo y horario de las prácticas libres del GP de México

En esta ocasión, Televisa confirmó que las prácticas libres podrán ser vistas en televisión abierta a través de sus canales 5 y 9. Lo mismo ocurrirá con la clasificación y además con el GP de México, la competencia principal de este fin de semana.

Evento | Fecha | Hora | Transmisión (canales) |

Práctica Libre 1 | Viernes 24 de octubre | 12:25 horas | Canal Nu9ve |

Práctica Libre 2 | Viernes 24 de octubre | 15:55 horas | Canal Cinco |

Práctica Libre 3 | Sábado 25 de octubre | 11:25 horas | Canal Nu9ve |

Clasificación (Qualy) | Sábado 25 de octubre | 14:55 horas | Canal Cinco |

Gran Premio de México | Domingo 26 de octubre | 13:30 horas | Canal Cinco |

Se cumplen 10 años del GP de México

Este año, la F1 celebra 10 años del regreso del Gran Premio de México al calendario. Este evento se ha convertido en uno de los principales no solo en el tema deportivo para el país, sino también en lo económico, ya que su realización significa una importante derrama en esta parte final de año.

Según información de El Universal, el récord de asistencia se ha roto año con año. Por ejemplo, en 2023 un total de 400 mil 639 espectadores acudieron a la cita en la llamada "F1esta"; luego, esa marca se rompió en 2024 con la presencia de 404 mil 958 personas a lo largo del fin de semana. Para este año, se esperan cifras similares al menos.

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF