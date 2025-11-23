Fórmula 1: un giro de guion inesperado hacia el final de la temporada

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha entrado en una fase de ebullición dramática, cortesía de la descalificación de Lando Norris y Oscar Piastri del Gran Premio de Las Vegas . Este veredicto, sumado al triunfo de Max Verstappen , ha reescrito el guion del campeonato de pilotos, convirtiendo una cómoda ventaja de McLaren en una tensa contienda a tres bandas a falta de solo dos Grandes Premios y una Carrera Sprint.

Antes de la penalización, el campeonato parecía estar casi decidido. Sin embargo, la nueva tabla de puntos muestra a Lando Norris (McLaren) manteniendo el liderato con 390 puntos, pero su colchón se ha reducido drásticamente. Ahora solo tiene una ventaja de 24 puntos sobre sus inmediatos perseguidores: Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen ( Red Bull ), quienes están empatados en el segundo lugar con 366 puntos cada uno.

El foco se traslada al próximo fin de semana en Qatar , donde se reparten un máximo de 33 puntos (25 en la Carrera Principal y 8 en la Carrera Sprint).

El panorama del título

Con un total de 58 puntos aún disponibles en el calendario (Qatar y Abu Dhabi ), el destino del título está en manos de Norris. Para coronarse campeón en Qatar, el británico debe ampliar su ventaja a 26 puntos o más. Un fin de semana perfecto de Norris (ganando la Sprint y el GP) aseguraría el campeonato, independientemente de lo que hagan sus rivales. Sin embargo, si Piastri o Verstappen tienen un rendimiento estelar, podrían forzar la definición hasta el Gran Premio de Abu Dhabi.

Para Verstappen y Piastri, la misión es clara: necesitan un rendimiento impecable y, crucialmente, que Norris sume muy pocos puntos en Qatar. El neerlandés, a pesar de su reciente victoria, se encuentra matemáticamente en la misma posición que Piastri, aunque el australiano ocupa nominalmente la segunda plaza por tener más triunfos.

La descalificación de Las Vegas ha transformado lo que se pronosticaba como una tranquila recta final en un emocionante duelo de estrategia y velocidad. El Gran Premio de Qatar no solo será una batalla por la victoria, sino el primer y quizá último asalto directo por la corona de la Fórmula 1 de 2025. La presión es máxima, y los ojos del mundo están puestos en si Lando Norris puede sellar su primer título, o si Verstappen y Piastri consiguen el milagro.

Escenarios para el Campeonato

Con la apretada diferencia de 24 puntos entre Norris y sus rivales, el título se decidirá entre los tres. Los 58 puntos en juego se distribuyen así:

Gran Premio de Qatar (Qatar): 25 puntos para el ganador

Carrera Sprint de Qatar: 8 puntos para el ganador (máximo 8 puntos)

Gran Premio de Abu Dhabi (Abu Dhabi): 25 puntos para el ganador

Escenario para Lando Norris (McLaren)

Lando Norris puede proclamarse Campeón Mundial de F1 en el Gran Premio de Catar si logra ampliar su ventaja a 26 puntos o más sobre el segundo clasificado (Piastri o Verstappen).

Lo que necesita en Qatar:

Si gana la carrera Sprint y la principal (33 puntos), aseguraría el título en Qatar, incluso si Verstappen o Piastri fueran segundos en ambas.

Si su principal rival (Verstappen o Piastri) no tiene un fin de semana perfecto, Norris solo necesita sumar 2 puntos más que ellos para mantener una ventaja insuperable de 26 puntos.

Escenario para Oscar Piastri (McLaren)

A pesar de tener los mismos puntos que Verstappen, Piastri es el principal contendiente de Norris ya que ostenta la segunda posición al tener más victorias que el neerlandés. Piastri necesita un rendimiento impecable de Norris, además de un fin de semana perfecto en Qatar para acercarse lo suficiente.

Lo que necesita:

Ganar las dos carreras restantes (Qatar y Abu Dhabi) y el Sprint de Qatar y que Norris no sume prácticamente puntos.

Escenario para Max Verstappen (Red Bull)

El panorama para el neerlandés es similar al de Piastri, ya que la victoria en Las Vegas solo le permitió empatar en puntos con el australiano, quedando 24 puntos detrás de Norris.

Lo que necesita:

Verstappen tiene el destino fuera de sus manos, incluso si gana todo lo que queda. Si Norris termina en segundo lugar en las tres carreras (Sprint, Qatar y Abu Dhabi), el británico aún ganaría el título por un margen muy estrecho.

Necesita ganar la mayoría de los puntos disponibles y que Norris tenga un mal resultado o no puntúe en alguna de las carreras para forzar la decisión hasta Abu Dhabi.

TOP 10 GP de Las Vegas

1.- Max Vesrtappen / Red Bull

2.- George Russell / Mercedes

3.- Kimi Antonelli / Mercedes

4.- Charles Leclerc / Ferrari

5.- Carlos Sainz / Williams

6.- Isack Hadjar / RB

7.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber

8.- Lewis Hamilton / Ferrari

9.- Esteban Ocon / Haas

10.- Oliver Bearman / Haas

Campeonato de pilotos

1.- Lando Norris / McLaren / 390 puntos

2.- Oscar Piastri / McLaren / 366 puntos

3.- Max Verstappen / Red Bull / 366 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 294 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 226 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 152 puntos

7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 137 puntos

8.- Alex Albon / Williams / 73 puntos

9.- Isack Hadjar / RB / 51 puntos

10.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 49 puntos

Campeonato de constructores

1.- McLaren / 756 puntos

2.- Mercedes / 431 puntos

3.- Red Bull / 391 puntos

4.- Ferrari / 378 puntos

5.- Williams / 121 puntos

6.- Racing Bulls / 90 puntos

7.- Haas / 73 puntos

8.- Aston Martin / 72 puntos

9.- Kick Sauber / 68 puntos

10.- Alpine / 22 puntos

