Se disputó una jornada más de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde el Gran Premio de Las Vegas presenció una brillante victoria de Max Verstappen y la descalificación de los autos de McLaren, situación que vuelve aún más intensa la pelea por el campeonato.La competencia se definió en la segunda curva del trazado, después del arriesgado intento de Lando Norris por adelantar a Verstappen. El neerlandés soportó el cierre del británico y logró salir primero de la curva, favorecido también por la frenada tardía del piloto de McLaren.Gracias a una estrategia precisa y una conducción impecable, Verstappen alcanzó el triunfo número 69 de su trayectoria y el sexto de la temporada. Norris cruzó inicialmente en segundo lugar y George Russell completó el podio.Ese segundo puesto colocaba a Lando en una situación favorable, acercándolo a su primer campeonato de F1. No obstante, ese panorama cambió cuando la FIA decidió descalificar tanto a Norris como a Piastri por infringir el reglamento.La eliminación de ambos monoplazas abrió una gran oportunidad para que Verstappen busque su quinto título mundial. Tras perder el segundo y cuarto sitio respectivamente, Norris vio reducida su ventaja a solo 24 puntos sobre Piastri y Verstappen, quienes ahora comparten el segundo lugar en la clasificación.SV