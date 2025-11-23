Lando Norris y Óscar Piastri, ambos compañeros en McLaren, han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros.

Tras concluir la carrera, la FIA entró al garaje de McLaren para investigar ambos monoplazas, una revisión tras la que el delegado técnico de la FIA Jo Bauer, emitió un documento oficial que informó que ambos patines inferiores medían menos de nueve milímetros, por lo que trasladó la información a los comisarios para que tomasen una decisión.

Una vez notificada la anomalía, los patines inferiores fueron nuevamente medidos en presencia de los comisarios y de tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que los patines no cumplían con la normativa, siendo "incluso inferiores a las obtenidas originalmente por el delegado técnico", desgrana el documento de la FIA.

Los comisarios han decidido descalificar a los dos McLaren tras haber escuchado las explicaciones de la escudería papaya, que argumentó que "existían circunstancias atenuantes, ya que hubo un cabeceo (porpoising) adicional e inesperado en este evento y una oportunidad limitada para realizar pruebas debido al clima y sesiones de práctica acortadas".

Además, en McLaren aseguraron que "pudo haber daños accidentales que podrían haber provocado un movimiento del suelo, lo que a su vez podría haber causado un desgaste adicional", pero los comisarios no atendieron la reclamación por "no ser suficiente para mitigar la sanción".

Por su parte, la FIA respondió que "no había ninguna disposición en las regulaciones ni en precedentes para aplicar una penalización distinta de la penalización habitual", es decir, la descalificación.

Desde el organismo entendieron que la infracción "fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones" en ningún momento, pero no es óbice para cancelar una sanción establecida por el reglamento técnico.

La descalificación de Norris y Piastri deja al rojo vivo la lucha por el Mundial, en la que Max Verstappen iguala a Piastri y queda a tan solo 24 puntos del británico con 58 por disputarse en las carreras de Catar, con su sprint incluida, y Abu Dabi.

McLaren es la tercera escudería que sufre descalificaciones por el incumplimiento del artículo 3.5.9 en el año 2025, después de que Lewis Hamilton (Ferrari) y Nico Hülkenberg (Sauber) también fueran descalificados de los grandes premios de China y Baréin por "transgresiones similares".

La FIA ha recordado que los competidores tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los comisarios, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables.

Posiciones oficiales después de la descalificación