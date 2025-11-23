Ebrard: El país tiene una política agresiva para apoyar a las industrias

El pasado martes 18 de noviembre, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard , aseguró que México buscará tener una política industrial mucho más agresiva o incluso igual que otros países, lo que se verá reflejado a través del financiamiento a varios sectores con el respaldo de instituciones financieras y préstamos.

Esta declaración surgió durante la presentación del Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado , un acuerdo con el BBVA y la Nacional Financiera (Nafin) , para respaldar, en conjunto, con 120 mil millones de pesos, cuyo objetivo es promover y procurar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de " dos de los sectores más emblemáticos " del país.

El funcionario precisó que, en un año, se demostrará que toda la política industrial se traducirá en empleos, actividad económica y bienestar; añadió que en 10 meses de aplicación de aranceles ya se logró reducir las importaciones " excesivas ".

" El país tiene una política agresiva para apoyar a las industrias que incluye financiamiento, incluye los aranceles, incluye respaldos de todo tipo para la expansión de sus empresas, educación, especialización, manejo de idiomas, todo está organizado en función de eso ", afirmó Ebrard.

El titular de Economía precisó que, como parte de este plan, se dará financiamiento vía la banca privada, a través de BBVA, y con las garantías de Nafin, así como con el apoyo de los estados de México, Jalisco y Puebla se darán préstamos a los industriales.

Con ello se podrán recuperar " muchos empleos en el corto plazo. Lo mismo piensa BBVA, lo mismo piensa Nacional Financiera, los gobiernos de los estados... Si no fuera factible, probablemente no nos lo plantearíamos. Nadie de nosotros nos gusta perder ni el tiempo ni nuestro dinero. Es factible. Por eso lo estamos haciendo ", señaló.

En este sentido, el funcionario federal indicó que ya se buscaba el regreso de Nacional Financiera como parte de los esquemas de préstamos y añadió " que dar un aplauso a Roberto [Lazzeri Montaño] porque Nacional Financiera no estaba financiando, pero ahora sí va a financiar, que es su fin, es su objetivo apoyar a las empresas de México ".

FF