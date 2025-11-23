En una reciente transmisión de Fox Sports, Francisco Palencia emitió sus pronósticos sobre el próximo enfrentamiento entre Chivas de Guadalajara y la Máquina del Cruz Azul la semana próxima en la Fase de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga MX; sugirió que los Cementeros podrían tener una ventaja sobre el Rebaño Sagrado.

Francisco Palencia fue un destacado jugador de futbol en México y sus declaraciones en el programa Punto Final son destacadas puesto que, durante su etapa como futbolista profesional, fungió como delantero, extremo o mediapunta en los dos clubes próximos a enfrentarse el miércoles 26 de noviembre en el Estadio AKRON.

El pronóstico de Paco Palencia

Durante el programa, panelistas debatían cuál de los dos equipos llega en mejor forma a esta etapa del certamen de la Liga MX. Se platearon si la eliminación de Cruz Azul a manos de Chivas sería una sorpresa, tomando en cuenta que los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron un cierre de Fase Regular del Apertura 2025 destacable.

Palencia mencionó que, en el partido de la Jornada 7, cuando por primera vez se enfrentaron ambos equipos en este certamen de la Liga MX, Chivas logró apoderarse del esférico durante más tiempo y formó mejores opciones de ataque, sin embargo, fue la escuadra de Cruz Azul la que terminó ganando, con lo que el exjugador sugirió que esa podría ser la historia que se contará en el último tramo de la comptenecia .

Francisco Palencia resaltó que Cruz Azul tiene " muy buenas individualidades " y recambios que pueden cambiar el partido.

Para finalizar su pronóstico, el "Gatillero" sentenció que " la obligación es de los dos ", en cuanto a demostrar que son fuertes dentro de la cancha y que pueden ganar el torneo, pero Cruz Azul tiene " todavía más obligación " por lo que ha invertido y lo que ha hecho en los últimos dos años y medio, al que solo le falta " el centavo para el peso ".

