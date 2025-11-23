Bloqueos y cierres carreteros en México | EN VIVO | 23 de noviembre de 2025

Domingo, 23 de Noviembre 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México, perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana. 

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México esta mañana

  • Autopista Durango - Mazatlán, km 163, en dirección a Durango. Cierre a la circulación por atención de accidente (volcadura e incendio de tractocamión).

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

  • Autopista Isla - Acayucan, km 141, en dirección a Isla. Reducción de carriles por atención de incidente (tractocamión con falla mecánica). Maneja con precaución.
  • Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 247, en dirección a Acatzingo. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular intensa.
  • Autopista La Pera - Cuautla, km 33, en dirección a Cuautla. Reducción de carriles por atención de incidente (automóvil con falla mecánica). Maneja con precaución.

Por otro lado, también se registra circulación intermitente en la autopista Tehuacán - Oaxaca, km 219por atención de salida del camino y choque contra talud. Toma tus precauciones.

El Informador continuará atendiendo estos datos en las carreteras y caminos de México. Te invitamos a seguir estas actualizaciones al momento. 