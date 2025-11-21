El pasado lunes 17 de noviembre, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre. En un video publicado en redes sociales, el presidente de la ANTAC, David Estevez Gamboa , aseguró que el paro no está financiado por empresarios, como lo han afirmado distintos medios.

El director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez, dio a conocer desde las redes sociales oficiales de la organización que se llevarán a cabo bloqueos carreteros el 24 de noviembre de 2025. Hoy se sabe que el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) también será parte de este paro.

Se prevé que, como en la movilización pasada, estos cierres a la circulación inicien entre las 06:00 y las 08:00 horas. Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera .

Los manifestantes advirtieron que mantendrían movilizaciones en distintas regiones del país y, entre sus demandas, se incluyen la revisión de los costos de transporte, la regulación de tarifas de grúas y la atención urgente a los productores afectados por la inflación y la inseguridad rural.

El paro no está financiado: ANTAC

Durante la asamblea más reciente entre transportistas y campesinos, donde acordaron el paro nacional el lunes 24 de noviembre, Estevez Gamboa aseguró que su movimiento no es financiado por ninguna empresa, sino que, por el contrario, " estamos por nuestra propia voluntad ".

" Nuestra postura es que nos vamos a la movilización el día 24, sabemos la responsabilidad que esto implica y también el riesgo [...] ya el gobierno empezó a sacar sus notitas, [...] a decir que a nosotros nos está financiando Elektra y no sé qué tantas tonterías más; no nos está financiando nadie ", sentenció.

Aseveró, además, que no han tenido resultados en las mesas de diálogo que han tenido con legisladores y funcionarios del Gobierno de México, por lo que seguirán " en unión firme con los hermanos campesinos [...] somos la vertebra de la economía de nuestro país ".



Reunión más reciente de ANTAC y FNRCM

