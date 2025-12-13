El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado 13 de diciembre sobre el movimiento previsto para el frente frío número 21 y sus afectaciones en el país. Estos son los detalles:

Para hoy, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la mencionada península; con lluvias fuertes en Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte).

Asimismo, se pronostican vientos de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por su parte, el nuevo frente frío (núm. 21) se extenderá en el transcurso del día sobre el norte y noreste de la República Mexicana , en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 40 a 60 km/h en las citadas regiones; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del domingo

El frente frío (núm. 21) se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del país , en interacción con un canal de baja presión, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con puntuales intensas en Chiapas. La masa de aire polar que impulsará al frente generará descenso de las temperaturas y bancos de niebla en zonas altas del noreste, centro, oriente y sureste de México ; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas; y viento con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico del lunes

Durante este día, el frente (núm. 21) se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán , continuará interaccionando con un canal de baja presión, y ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, y chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá descenso de las temperaturas y bancos de niebla en zonas altas del centro, oriente y sureste del territorio nacional ; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas; y viento con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

