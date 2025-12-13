Sábado, 13 de Diciembre 2025

México | Frente frío

Este el movimiento del frente frío 21 por el país hoy

El nuevo frente frío (núm. 21) se extenderá en el transcurso del día sobre el norte y noreste de la República Mexicana

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El frente frío (núm. 21) se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del país. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado 13 de diciembre sobre el movimiento previsto para el frente frío número 21 y sus afectaciones en el país. Estos son los detalles:

Para hoy, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la mencionada península; con lluvias fuertes en Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte)

Asimismo, se pronostican vientos de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

 Por su parte, el nuevo frente frío (núm. 21) se extenderá en el transcurso del día sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 40 a 60 km/h en las citadas regiones; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 13 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado:  zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado:  zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del domingo

El frente frío (núm. 21) se desplazará rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste del país, en interacción con un canal de baja presión, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con puntuales intensas en Chiapas. La masa de aire polar que impulsará al frente generará descenso de las temperaturas y bancos de niebla en zonas altas del noreste, centro, oriente y sureste de México; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas; y viento con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico del lunes

Durante este día, el frente (núm. 21) se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán, continuará interaccionando con un canal de baja presión, y ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, y chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire polar que impulsará al frente mantendrá descenso de las temperaturas y bancos de niebla en zonas altas del centro, oriente y sureste del territorio nacional; así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); viento con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Tamaulipas; y viento con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA

Temas

