La Vuelta de la final Toluca vs Tigres llega a su punto decisivo, mientras que muchos se preguntan qué es lo que debe hacer el equipo mexiquense para ser bicampeón del futbol mexicano en el Torneo Apertura 2025, luego de coronarse en el Clausura, en mayo pasado. Tras caer 1-0 en la Ida disputada en el Estadio Universitario, los Diablos Rojos están obligados a ofrecer una versión muy distinta en el partido de Vuelta, si lo que quieren es integrarse al reducido grupo de equipos que han logrado el bicampeonato en la era de los torneos cortos.

Un gol solitario dejó contra las cuerdas al equipo escarlata, que aspira a emular lo hecho por Pumas, León, América -que incluso alcanzó el tricampeonato- y Atlas. El resultado no solo fue un golpe en el marcador, sino también en lo anímico, al tratarse de un Toluca campeón actual, que había sido líder general del torneo regular y que llegó a la Liguilla como uno de los proyectos más sólidos del campeonato.

Así fue la Ida de la final

En la Ida el pasado jueves, los dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed estuvieron lejos de mostrar el funcionamiento que los llevó hasta la Gran Final. El equipo careció de profundidad ofensiva, mostró imprecisiones constantes y permitió que Tigres controlara los tiempos del encuentro. Un error puntual del portero Hugo González, en un mal despeje, fue determinante: Diego Lainez recuperó el balón y asistió a Ángel Correa, quien marcó al minuto 46 para encender el "Volcán".

Las decisiones desde el banquillo tampoco ayudaron. Los cambios realizados por Mohamed no lograron modificar la dinámica del partido y, para colmo, la expulsión de Robert Morales al minuto 90+1 dejó a Toluca con un hombre menos en un momento importante de la pelea por el título.

Esto debe hacer Toluca para ser bicampeón

La respuesta comienza por una victoria clara en casa. En la Final ya no cuentan los criterios de posición en la Tabla General, como ocurrió en cuartos de final y semifinales. El único factor decisivo es el marcador global. Por ello, Toluca necesita ganar por 2-0 para levantar el título en el Estadio Nemesio Diez.

Para lograrlo, el equipo escarlata deberá recuperar su identidad ofensiva, asumir el protagonismo desde el inicio y aprovechar el respaldo de su afición. Será clave una actuación determinante de Paulinho, tricampeón de goleo, quien debe convertirse en el eje del ataque. Asimismo, la concentración defensiva será fundamental para evitar errores que puedan comprometer el resultado.

Antonio Mohamed ha señalado que el grupo tiene experiencia en este tipo de escenarios y confía en que sus jugadores responderán ante la presión. Toluca ya ha sabido levantarse en situaciones adversas y buscará que esta final sea una muestra más de su carácter competitivo.

Dónde ver EN VIVO la final Toluca vs Tigres

La Gran Final del Apertura 2025, Toluca vs Tigres, se disputará este domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca, Estado de México. El encuentro podrá verse en vivo por TUDN, Azteca 7, Canal 5, ViX y FOX. Todo está servido para una noche decisiva en la que Toluca buscará escribir una nueva página en su historia y alcanzar el ansiado bicampeonato.

