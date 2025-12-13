Trent Jordan Watt, el linebacker de los Steelers de Pittsburgh, se sometió con éxito a una cirugía para reparar una lesión en un pulmón que le fue diagnosticada en el entrenamiento del equipo; no jugará el próximo lunes ante los Miami Dolphins.

“TJ fue sometido a una cirugía exitosa para estabilizar y reparar un pulmón parcialmente colapsado que sufrió después de una sesión de tratamiento con punción seca en las instalaciones. El tiempo de recuperación no se ha determinado, pero todo salió bien; hoy le darán de alta del hospital”, informó su hermano, Justin James Watt, leyenda de los Houston Texans, quien ya está retirado.

La punción seca es una técnica de fisioterapia, similar a la acupuntura, que se utiliza para tratar problemas musculares.

Watt ha sido una pieza clave en la defensiva de los Steelers durante casi una década. Estuvo en el informe de lesiones la semana pasada con un problema en un dedo de un pie, pero eso no le impidió jugar su partido número 56 desde el inicio de la temporada regular.

Ante la baja del veterano, Nick Herbig, de 24 años, dijo estar listo para mantener fuerte a la defensiva del equipo.

“Ese ha sido el lema del juego en mi carrera desde que estoy aquí. Simplemente estar listo, sin saber cuándo te van a llamar o cuándo tendrás oportunidades de ayudar al equipo en un rol más importante”, afirmó Herbig.