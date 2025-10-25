El piloto de McLaren, Oscar Piastri, quien se encuentra en primer puesto en el campeonato de pilotos, tuvo una sesión "frustrante" durante el Gran Premio de México luego de que terminara octavo de la calificación.

El australiano admitió al terminar la prueba que ese no era el tiempo que estaba buscando y que no entiende qué es lo que está sucediendo.

"Fue duro. Sentí que algunas de mis vueltas importantes no fueron malas, pero obviamente no alcanzaron el tiempo que esperaba. Hay algunas cosas que debemos intentar entender, pero obviamente fue una sesión frustrante".

Respecto a si se trata de un problema de rendimiento del McL39, Oscar aseguró que no, que la unidad de potencia se siente bien y que si acaso, se trató de una pequeña falla en el desempeño.

"Creo que la unidad de potencia estuvo bien, solo una pequeña falla en una curva de la vuelta, pero nada importante que persistiera. Lo que ha faltado es el tiempo de vuelta. Todo se ha sentido normal. El coche nunca se sentirá de maravilla aquí con la altitud, pero todo se ha sentido bastante normal; solo que el tiempo de vuelta no ha estado a la altura".

Afortunadamente para la causa de Piastri, una sanción a Carlos Sainz lo pone en el puesto número siete de la parrilla de salida, dejando el espacio limpio del circuito y buscará aprovechar eso para remontar posiciones.

Actualmente, Piastri lidera el campeonato de pilotos con 346 puntos, le sigue Lando Norris con 332 puntos y finalmente, Max Verstappen tiene 306. Con la diferencia existente entre los dos pilotos de McLaren, este domingo el liderato podría cambiar de manos.

