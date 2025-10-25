El futbol mexicano se encuentra de luto y con el corazón encogido. La noticia del fallecimiento de Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más exitosos y queridos en la historia del balompié nacional, provocó una ola de mensajes de despedida por parte de exjugadores, directivos y colegas que compartieron con él la pasión por este deporte.

Quienes tuvieron el privilegio de ser dirigidos por Lapuente, especialmente en el Necaxa de los años noventa, fueron los primeros en expresar su dolor. Alberto García Aspe, uno de sus capitanes más emblemáticos, escribió: “Lamento profundamente la partida de Manuel Lapuente, una leyenda del futbol mexicano, excelente entrenador y un gran maestro que impulsó mi carrera deportiva, pero sobre todo, un amigo sin comparación. Mis condolencias para su familia y seres cercanos. En paz descanse".

Por su parte, Octavio Becerril, quien también fue pieza clave en aquel Necaxa campeón, compartió un mensaje cargado de sentimiento: “Gracias por ser maestro, padre y amigo. Hoy dejas un gran vacío en el futbol, en mí y en mi familia. Deseo que estés gozando de la gloria eterna, querido ‘Manolo’. Vuela alto, Manolo Lapuente".

Las condolencias también llegaron desde las más altas esferas del futbol nacional. Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol, expresó: “Lamento profundamente la partida de Manolo Lapuente, un hombre universal del futbol mexicano. Deja un enorme legado deportivo y familiar. Uno de los grandes de nuestro futbol".

Equipos como Rayados, Tigres, Puebla, América, Atlético de San Luis y Atlante se unieron en redes sociales para honrar la memoria del estratega, mientras que la Selección Mexicana recordó sus gestas como técnico: “Leyenda del futbol mexicano. Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y DT. Dirigió el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999.”

Compañeros y colegas también se sumaron a las muestras de respeto. El exjugador Carlos Hermosillo escribió: “Mi más sentido pésame por el fallecimiento del señor Manolo Lapuente. Descanse en paz.” En tanto, Ricardo La Volpe destacó su legado: “El fútbol mexicano pierde a un grande. Manolo Lapuente nos enseñó con su ejemplo, su pasión y su profesionalismo".

Incluso figuras del americanismo como Carlos Reinoso mostraron su tristeza: “Se nos fue un campeón como persona y como profesional del futbol".

Manuel Lapuente se marcha, pero deja tras de sí una huella imborrable: la de un hombre que vivió, enseñó y dignificó el futbol mexicano hasta su último día.

