Pese a que muchos aseguran que el Clásico Tapatío ha perdido sazón a través de los años, para algunos aficionados el duelo entre Atlas y Chivas sigue siendo el más esperado de la temporada, especialmente, para quienes radican en Guadalajara.

Para César Ruíz, fiel seguidor del Rebaño Sagrado, el partido contra los rojinegros se mantiene como uno de sus favoritos en la temporada y siempre lo espera con gran expectativa. Aseverando que, frente a los Zorros, Chivas siempre tiene que salir por la victoria a como dé lugar.

“El Clásico Tapatío es un partido en el que se deben de conseguir los tres puntos sí o sí. Aunque muchos digan que la pasión ha decaído, el Clásico Tapatío en Guadalajara siempre será el partido más importante, independientemente de cómo vengan los equipos. Es un partido que se espera con mucha expectación por la afición de ambos equipos".

El aficionado rojiblanco destacó que la principal fortaleza de Chivas para lograr el triunfo ante Atlas será el estilo de juego que se maneja actualmente con Gabriel Milito. Agregando que, aunque al estratega argentino se le complican los equipos que se encierran, aún se mantiene la esperanza en él.

“Para pensar en ganarle a Atlas, una de sus fortalezas podría ser la forma de juego que ya está establecida, que Milito no se salga de esa idea, que no quiera inventar posiciones, u inventar otro estilo de juego. La calidad de los jugadores también es importante porque Chivas tiene más calidad que Atlas y con eso nos traemos los 3 puntos".

“El equipo ha venido jugando de una manera constante en todo el torneo. Al principio los resultados no se daban, pero después se le han ido dando a Gabriel Milito, en ocasiones se le complican los equipos que se encierran atrás como lo vimos con Mazatlán o Querétaro, pero esperamos que con ese estilo de juego se logren grandes resultados”, finalizó César.

