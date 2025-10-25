El piloto de McLaren, Lando Norris, dio un golpe sobre la mesa este sábado durante la calificación del Gran Premio de México, luego de quedarse con la posición de honor en la parrilla de salida con un tiempo de 1:15.586, un gran resultado en su búsqueda por el campeonato de pilotos en donde se encuentra en segundo lugar con 332 puntos, 14 detrás de su compañero, Oscar Piastri.

Lando, quien tuvo una actuación consistente durante las prácticas libres, dio una muestra de manejo con la vuelta que le valió la pole. Por su parte, del otro lado del garaje, la historia no fue igual para su compañero Oscar Piastri, actual líder del campeonato de pilotos, pues terminó en el octavo lugar de la calificación con un tiempo de 1:16.174.

El segundo lugar para este Gran Premio de México fue para Charles Leclerc, quien recibió actualizaciones en los frenos para esta carrera y supo aprovechar el buen desempeño de su Ferrari, al igual que su compañero Lewis Hamilton, quien saldrá tercero el día de mañana.

Por su parte, fue una mala sesión de calificación para el neerlandés Max Verstappen, quien saldrá desde la quinta posición, detrás del piloto de Mercedes George Russell. El de Red Bull ha batallado durante el fin de semana con el agarre de los neumáticos, situación que lo llevó a cerrar con un tiempo de 1:16.070 utilizando los compuestos suaves.

Carlos Sainz terminó en séptimo lugar durante la calificación pero tiene una sanción de 5 puestos por el choque con Antonelli en el Gran Premio de Austin.

El Gran Premio de México dará inicio a las 14:00 horas del domingo 26 de octubre y podrá verse a través de Canal 5 en televisión abierta.

Parrilla de salida para el México GP

Lando Norris - McLaren Charles Leclerc - Ferrari Lewis Hamilton - Ferrari George Russell - Mercedes Max Verstappen - Red Bull Kimi Antonelli - Mercedes Oscar Piastri - McLaren Isack Hadjar - RB Oliver Bearman - Haas Yuki Tsunoda - Red Bull

SV