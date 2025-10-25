El Chivamóvil se ha convertido en un símbolo distintivo en los alrededores del Estadio AKRON. En cada partido de las Chivas, el aficionado Alejandro Flores llega a bordo de su Tsuru convertible, decorado con los colores rojiblancos y con un claxon que emite un sonido inconfundible.

Para el señor Flores, el Chivamóvil representa mucho más que un simple vehículo: es un proyecto de vida. Aunque al principio muchos —incluso su propia familia— consideraron una locura modificar su coche, él decidió seguir adelante con su idea. Hoy, su creación es ampliamente reconocida por la afición.

EL INFORMADOR/ A. GARCÍA.

“Un día, hace dieciocho años, le dije a mi familia, ‘¿saben qué? Tengo ganas de comprar un carro y hacerlo chiva móvil, pintarlo de cosas de Chivas’, y todos me dijeron que estaba loco que, ¿cómo me lo iba a pintar de las Chivas? Me valió y, como yo desde los cinco años le voy a las Chivas, pues lo hice. El chivamóvil ya está catalogado como algo representativo aquí en Guadalajara".

“Lo empecé a transformar, y, pues, me fue quedando muy bonito. Antes estaba tapado y después quise tener un carro convertible, y le quité el techo y todo eso. Hace poquito, hace dos años, o año y medio, lo agrandé para ponerle una hielera y que quepan más amigos, porque cuando venimos al estadio, siempre somos seis o siete personas”, señaló el señor Alejandro.

EL INFORMADOR/ A. GARCÍA.

Aunque su automóvil podría ser blanco para sufrir alguna agresión por parte de aficiones rivales, asegura que nunca ha tenido que pasa por algo así, sobre todo, en la casa del Guadalajara. Además, de que ha sido todo un honor tener algo tan representativo que lleva los colores del equipo de sus amores.

“Uno que otro me recuerda a la mamá, pero yo nomás oigo, veo y callo. Mientras no me agredan, todo está bien. Pero, así como de sufrir algún atentado al carro, nada, gracias a dios. Aquí el estadio AKRON está muy bien cuidado y siempre lo han respetado".

“Para mí Chivas es mucho, es todo. A veces me preguntan si prefiero más a las Chivas o mi familia, pero les digo que el amor es muy diferente. Chivas es amor, es algo que llevo dentro desde chamaco, entonces, Chivas para mí es toda una vida”, agregó el aficionado.

SV