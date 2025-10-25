Fallece Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Manuel Lapuente, histórico director técnico y una de las figuras más emblemáticas de la Liga MX y la Selección Mexicana, a los 81 años de edad.

Lapuente fue un referente absoluto del balompié mexicano, reconocido por su carácter fuerte, su disciplina táctica y su capacidad para formar equipos competitivos. Durante su destacada trayectoria dirigió a clubes como Puebla, Necaxa y América, con los que conquistó varios títulos de liga y consolidó una carrera llena de éxitos.

En el ámbito internacional, Lapuente condujo a la Selección Mexicana hacia uno de sus mayores triunfos: la conquista de la Copa FIFA Confederaciones 1999, celebrada en el Estadio Azteca, donde el conjunto tricolor venció a Brasil en una final memorable. Su carácter como líder y su notable visión táctica lo consolidaron como una de las figuras más representativas del fútbol mexicano.