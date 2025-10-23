El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, se declaró listo para afrontar el fin de semana del Gran Premio de México, confiado en repetir el buen desempeño que mostró en Austin, donde finalizó en la cuarta posición.

En conferencia con los medios, el británico recordó con afecto sus experiencias en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde alcanzó la victoria en la edición de 2019.

“Cada año que regreso aprendo un poco más de su cultura. Siempre tenemos una gran entrada, especialmente en la zona del estadio. Los fans aquí son espectaculares, en particular cuando pasas por esa parte del circuito. He tenido el privilegio de ganar un par de campeonatos aquí, y eso ha sido increíble”, expresó.

Optimista para el fin de semana

Hamilton aseguró que su monoplaza ha mostrado avances significativos desde el receso de verano.

“Creo que hemos hecho algunos pequeños ajustes que se acercan más a mi estilo de manejo y al trabajo que hago con el equipo. Me he sentido mucho mejor en el auto; cada fin de semana vamos mejorando. Nos ha tomado tiempo llegar a este punto, pero veo este año como los cimientos de lo que queremos construir”, afirmó.

Al referirse al trazado de la Magdalena Mixihuca, el siete veces campeón del mundo señaló que esta vez lo vive de forma distinta:

“Se siente como si fuera la primera vez que lo recorro, porque ahora lo hago en un Ferrari y con un estilo de manejo completamente diferente al que tenía en años anteriores”.

El recuerdo de Roscoe en el Gran Premio de México

Durante el encuentro con la prensa, Hamilton se mostró conmovido al hablar de Roscoe, su inseparable bulldog inglés, fallecido hace unas semanas.

“Sentía un amor que no se puede conseguir en ningún otro lugar… bueno, quizás de tu madre. Te traen tanta felicidad; cada día, al levantarte o salir a pasear, siempre tienen ganas de jugar y son los seres más felices del mundo”, compartió.

Contó que su hogar “está muy tranquilo ahora”, aunque conserva la cama y los juguetes de Roscoe.

“Sigue siendo parte de la decoración. Estoy muy agradecido de haber crecido con mascotas. Si algún día tengo hijos, animaría a cualquiera a tener una en casa: realmente aportan mucho cariño”.

La organización del Gran Premio de México tuvo un gesto especial con el piloto al incluir una réplica de Roscoe en la ofrenda colocada en el Autódromo Hermanos Rodríguez para honrar su memoria.

Hamilton agradeció el detalle y, al conocer el significado que tienen los perros en la tradición mexicana, bromeó diciendo:

“Probablemente, cuando nos reencontremos, seré yo quien tenga que llevar a Roscoe sobre el río… porque a él nunca le gustó el agua”.

