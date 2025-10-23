América vs Puebla (2-1)

América venció 2-1 al Puebla en un sufrido partido donde a pesar de las numerosas ausencias y un juego lleno de errores, logró evitar el ridículo ante el peor equipo del torneo. Tras un primer tiempo sin goles y un tanto de Emiliano Gómez que adelantó a la Franja al minuto 52, Brian Rodríguez empató desde el punto penal al 67’. Con Puebla en inferioridad numérica tras la expulsión de Raúl Castillo, Ramón Juárez apareció al 90+8 para marcar de cabeza el gol del triunfo, asistido por Allan Saint-Maximin. Aunque el resultado devolvió a las Águilas al subliderato, la pobre exhibición dejó preocupaciones y mucho trabajo pendiente para André Jardine y su cuerpo técnico.

Necaxa vs Cruz Azul (1-1)

Cruz Azul empató 1-1 ante Necaxa en el estadio Victoria, dejando escapar una victoria que lo habría llevado al liderato del Apertura 2025. Nicolás Larcamón realizó varios cambios para cumplir la regla del menor y dar descanso a sus titulares, lo que afectó el funcionamiento del equipo. Pese a que Amaury Morales adelantó a los celestes al minuto 64 con un disparo raso, los Rayos reaccionaron en el cierre y Agustín Palavecino empató al 85’ con un golazo al ángulo. Un tanto de Nacho Rivero fue anulado por fuera de lugar, sellando el empate definitivo. El resultado frenó el buen paso de La Máquina, que cedió posiciones ante América, mientras Necaxa rescató un punto valioso y dio aire al proyecto de Fernando Gago.

Mazatlán vs Santos (2-2)

Mazatlán rescató un valioso empate 2-2 ante Santos Laguna. Roberto Meráz abrió el marcador al minuto 10 para los Cañoneros, pero los visitantes reaccionaron con goles de Aldo López al 57’ y Kevin Palacios al 76’, quien silenció al público con un certero contragolpe. Cuando todo parecía perdido, Facundo Almada apareció al 90+2 para marcar de cabeza tras un tiro de esquina y sellar la igualada definitiva, desatando la euforia de la afición sinaloense.

Monterrey vs Juárez (4-2)

Rayados de Monterrey cumplió con las expectativas y goleó 4-2 a los Bravos de Juárez, en una noche llena de festejos para la afición regiomontana. Sin su técnico Domenec Torrent en el banquillo por suspensión, el equipo se impuso con autoridad gracias a los goles de Gerardo Arteaga al 7’, Sergio Canales al 38’, Germán Berterame al 57’ y el canterano Joaquín Moxica al 78’, quien celebró su primer tanto en Primera División. Juárez descontó con anotaciones de Ricardinho y Madson en los minutos finales. Además, Carlos Salcedo reapareció tras nueve meses de lesión, completando una noche redonda para los albiazules.

Pachuca vs Tigres (1-2)

Tigres venció 2-1 a Pachuca en el Estadio Hidalgo y escaló al cuarto lugar, gracias a los goles de Juan Brunetta y Diego Lainez. Tras un primer tiempo dominado por los Tuzos, los felinos reaccionaron en la segunda mitad y se adelantaron al minuto 59 con un tiro libre del argentino. Kenedy empató para Pachuca al 77’, pero un minuto después Lainez definió con clase para sellar la victoria. El partido terminó caliente, con expulsiones de Mario Farfán y Eduardo Gabriel, y en el tiempo añadido también vio la roja el marroquí Oussama Idrissi, cerrando un duelo intenso que consolidó el buen momento del conjunto regio.

Querétaro vs Chivas (1-0)

Querétaro sorprendió a Chivas y se llevó una valiosa victoria 1-0 en La Corregidora, gracias a un gol de vestidor de Alí Ávila que definió el partido desde los primeros minutos. Tras un disparo de Lucas Rodríguez rechazado por el arquero Raúl Rangel, Ávila aprovechó el rebote para marcar el tanto que le dio tres puntos a los Gallos. El Rebaño, dirigido por Gabriel Milito, intentó reaccionar, pero se topó con una defensa sólida liderada por Diego Reyes y con las atajadas de Guillermo Allison, figura del encuentro. Con este triunfo, el equipo de Benjamín Mora llegó a 14 unidades, alejándose de la zona de multas, mientras Chivas vio frenada su racha de cuatro victorias consecutivas.

Atlas vs León (2-0)

Atlas venció 2-0 a León en el Estadio Jalisco con doblete del delantero Uros Durdevic. El atacante europeo abrió el marcador tras aprovechar un rebote en el área y selló la victoria desde el punto penal, luego de repetir su cobro por movimiento anticipado del portero. Con este triunfo, los Rojinegros recuperan confianza y se acercan a la zona de clasificación.

Xolos vs Toluca (0-0)

Toluca empató 0-0 ante Xolos de Tijuana en un duelo cerrado que frenó su racha goleadora, pero le permitió mantenerse en la cima del Apertura 2025 con 32 puntos. El cuadro fronterizo supo equilibrar el juego y anuló a la ofensiva escarlata, poniendo fin a la seguidilla de partidos en los que los Diablos habían marcado tres o más goles, mientras los Xolos alcanzaron 21 unidades y el sexto puesto de la clasificación.

Pumas vs Atlético San Luis (0-1)

Pumas cayó 1-0 ante Atlético San Luis en Ciudad Universitaria, sorprendidos por la insistencia del visitante. Sebastién Salles-Lamonge aprovechó un rebote al minuto 78 para marcar el único gol del encuentro, tras varias intervenciones destacadas de Keylor Navas que no pudieron evitar la derrota. Con este resultado, los universitarios complican su camino rumbo a la Liguilla.

Así queda la tabla general tras la Jornada 14

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 32 2 América 30 3 Monterrey 30 4 Tigres 29 5 Cruz Azul 29 6 Xolos 21 7 Pachuca 21 8 Chivas 20 9 Juárez 19 10 Atlético San Luis 16 11 Atlas 16 12 Pumas 14 13 Santos 14 14 Querétaro 14 15 Mazatlán 12 16 León 12 17 Necaxa 10 18 Puebla 8

