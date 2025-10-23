El día que Jorge Vergara regaló un par de huevos a jugadores de Chivas como premio

La historia del Club Deportivo Guadalajara está llena de anécdotas curiosas, pero pocas tan recordadas como aquella ocasión en la que Jorge Vergara, entonces dueño del equipo, decidió premiar a sus jugadores de una forma muy peculiar: con un “par de huevos”.

La anécdota fue contada por Ramón Morales, ex capitán de Chivas, durante una entrevista en el podcast “Afizionados”, en donde recordó los primeros años de la era Vergara, quien adquirió al equipo en 2002 e implementó cambios drásticos en la forma de administrar el club.

"Fue el domingo, el lunes y el martes entrenamos, ahí en Tolán y llegamos y cada uno en su locker una cajita roja bonita con el escudo de Chivas, entonces, pues con Jorge dijo premios, todos nos imaginamos que iba a haber premio. ¿Qué crees que había dentro? Había dos huevos, dos huevos, 'gracias por ponerle lo que se tiene que poner', ese fue el premio", comentó Morales.

La sorpresa fue parte del estilo motivacional de Vergara, conocido por su carácter directo y su gusto por los gestos simbólicos. Sin embargo, el empresario también modificó otros aspectos internos del club, eliminó los tradicionales bonos o premios por rendimiento, optando por pagar únicamente el salario acordado a cada jugador.

"Él llega y nos dice: 'los premios out fuera' y pues muchos chicos ganaban poca lana y los premios eran muy buen dinero. Entonces, ya al final Jorge (Vergara) no les voy a pagar premios, les voy a pagar puntualmente lo que es de su sueldo y tan tan. Entonces había un enfado así de esos que dices: 'qué gacho no'", dijo el excapitán del Rebaño.

Pese a las críticas que recibió por sus métodos poco convencionales, Vergara marcó un antes y un después en la historia del Guadalajara. Bajo su gestión, Chivas vivió una etapa de modernización, con la construcción del Estadio Akron, aunque los aficionados aún esperan ver al equipo recuperar la grandeza de antaño.

MF