Los Charros de Jalisco no pudieron cerrar con éxito su visita a la frontera y cayeron 4 carreras por 2 ante los Caballeros Águila de Mexicali, en el tercer y último juego de la serie disputado en el Estadio Nido de los Águila. Con este resultado, los tapatíos perdieron su primera serie de la temporada 2025 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Aunque la derrota fue amarga, la jornada dejó un hecho histórico para los Charros: el abridor Luis Iván “Shocker” Rodríguez se convirtió en el lanzador con más entradas lanzadas en la historia del club dentro del circuito invernal, al llegar a 369.1 innings y superar así los 365 que dejó Orlando Lara.

Rodríguez tuvo una salida de seis entradas en las que permitió cinco hits, tres carreras, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro rivales, dejando su efectividad en 4.09. Le siguieron desde el bullpen Gerardo Carrillo, Adrián Gusman e Isaac Jiménez.

Mexicali tomó ventaja definitiva en la tercera entrada, aprovechando un breve descontrol del “Shocker” para fabricar un rally de tres anotaciones. Norberto Obeso conectó triple al jardín central para impulsar a Ren Tachioka y Cade Gotta, y luego anotó con elevado de sacrificio de Yadir Drake.

Los Charros reaccionaron en la cuarta alta. Mateo Gil y Julián Ornelas se embasaron, y Reynaldo Rodríguez produjo la primera carrera con sencillo al derecho. Posteriormente, Ornelas timbró el 3-2 tras rodado de JJ Aguilar. Sin embargo, la ofensiva jalisciense se apagó en los innings finales.

Drake volvió a aparecer en la octava baja con un elevado de sacrificio que permitió a Gotta anotar el 4-2 definitivo.

Ahora, los Charros regresan a casa para medirse este fin de semana ante los Jaguares de Nayarit, franquicia que solía ser los Sultanes de Monterrey en el invierno, en el Estadio Panamericano. La serie se jugará viernes a las 19:30 horas, sábado a las 18:00 y domingo a las 17:00.

