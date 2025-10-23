En el décimo aniversario del Gran Premio de México en este 2025, el tapatío Sergio "Checo" Pérez brillará por su ausencia, tanto en la pista como en las gradas.

Al final del evento "De la Pista a la Cancha" que se llevó a cabo en Plaza Carso este jueves 23 de octubre, el piloto mexicano apagó los rumores que lo ponían como invitado especial este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez al confesar que verá la esperada carrera de la Fórmula 1 (F1) desde la comodidad de su casa, además de lo que hará ese día.

"Es raro, cuando venía en el avión a México la sensación de venir a carrera era diferente, pero bueno, será un año donde toque verlo desde la casa con nuestras tortas ahogadas y echando porras", reveló Checo Pérez.

Al ser cuestionado sobre qué es lo que más va a extrañar de no poder correr este año en el circuito ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la CDMX, Checo no dudó en señalar el cariño del público mexicano, que estuvo a su lado en las nueve ediciones donde lo vieron competir en la pista tanto en el equipo Force India/Racing Point como en Red Bull, con el que fue subcampeón del mundo de F1 en el año 2023.

"Siempre que llego a México me hacen sentir diferente, me hacen sentir muy especial, y lo que más voy a extrañar es a la afición", dijo quien fuera compañero del actual campeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen.

De cara a su debut con Cadillac el año que viene, el llamado por muchos como "Ministro de Defensa" reveló los siguientes pasos a seguir estos últimos meses para adaptarse al 100 por ciento a su nueva escudería.

"Ya estamos de lleno con el trabajo, con el simulador, la parte física. Voy a tener unas pruebas en noviembre que nos van a servir mucho porque ya vamos a trabajar con los mecánicos y con los ingenieros, como para tener todo el equipo listo para las pruebas de enero", compartió Pérez, que además, reveló que el color de su casco será negro.

