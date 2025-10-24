Continúa la actividad del futbol internacional y mexicano este viernes 24 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – Liga MX EN VIVO

Juárez vs Puebla | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Mazatlán vs América | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, FOX One, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs Tepatitlán FC | 19:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Club Atlético La Paz vs Irapuato | 21:00 horas | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – La Liga EN VIVO

Real Sociedad vs Sevilla FC | 13:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – Premier League EN VIVO

Leeds United vs West Ham | 13:00 horas | HBO MAX |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – Serie A EN VIVO

AC Milan vs Pisa Sporting Club | 12:45 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

Paris FC vs Nantes | 12:45 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

Werder Bremen vs 1. FC Union Berlin | 12:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

Ecuador vs China | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Noruega vs Estados Unidos | 07:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Holanda vs Corea del Norte | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Brasil vs Italia | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

México vs Camerún | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+, TUDN |

Costa Rica vs Marruecos | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy viernes 24 de octubre de 2025 – MLS EN VIVO

Inter Miami CF vs Nashville SC | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

