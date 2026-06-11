La inauguración de la tercera Copa del Mundo en el Estadio Azteca consolida al inmueble mexicano como el epicentro histórico del balompié internacional. De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, la trascendencia del llamado "Coloso de Santa Úrsula" supera por completo sus condiciones físicas actuales , posicionándose en una categoría mítica que "el dinero no puede comprar y que la ingeniería por sí sola no puede construir".

A pesar de no ser el recinto más moderno del circuito global, el valor del Estadio Azteca radica en su imponente carga simbólica y en su diseño arquitectónico, proyectado originalmente por Pedro Ramírez Vázquez sobre la lava del volcán Xitle. Esta estructura permite una acústica y visibilidad únicas en el mundo, capaces de albergar las emociones de una nación entera.

Una catedral del futbol mundial a la par de Wembley y Maracaná

El análisis periodístico sitúa al inmueble de la Ciudad de México por encima de templos históricos como Wembley en Inglaterra o el Maracaná en Brasil. Si bien estos recintos resguardan momentos cumbre de la disciplina, el Estadio Azteca posee la distinción exclusiva de haber sido el escenario donde se consagraron las máximas leyendas de dos épocas distintas.

"Ahí se jugaron dos finales de Copa del Mundo; ahí se cruzaron las historias de Pelé y Maradona, como escenario de dos generaciones distintas de inmortales, donde se jugó el partido en el que apareció 'la mano de Dios' y se anotó el gol más hermoso de la historia", evoca Riva Palacio.

El texto subraya que el valor de este espacio no se encuentra en la tecnología o el lujo, sino en la acumulación de hitos imborrables , tales como el histórico "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania en 1970 —donde Franz Beckenbauer jugó con el hombro dislocado— o los goles memorables de los seleccionados mexicanos Gustavo “El Halcón” Peña y Fernando Quirarte.

Identidad nacional y el rugido de Santa Úrsula

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, el estadio edificado en los años sesenta trascendió su propósito inicial de representar el progreso y el poder del Estado para transformarse en un pilar de la identidad colectiva en México. El diseño piramidal de sus tribunas genera un fenómeno sonoro masivo que impacta tanto a los protagonistas en la cancha como a los espectadores.

"El sonido de más de ochenta mil voces produce una vibración que parece emerger desde el subsuelo, con su ruido que rebota en el concreto y regresa amplificado", describe la columna sobre la experiencia sensitiva dentro del coloso.

El reto de la Selección Mexicana ante la máxima justa

El arranque del torneo mundialista sitúa al combinado nacional bajo los reflectores de una afición que busca identificarse nuevamente con sus raíces y su historia dentro del balompié. Aunque las expectativas técnicas en torno al equipo actual son evaluadas con reserva por los especialistas, el factor anímico y la localía en un escenario de esta envergadura se perfilan como las herramientas principales para encarar el certamen.

El desafío de la escuadra local consistirá en canalizar la energía de un estadio histórico que, históricamente, posee la misma capacidad para impulsar a los jugadores a través de celebraciones multitudinarias que para ejercer una presión sofocante mediante el abucheo colectivo.

Con información de Raymundo Riva Palacio

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