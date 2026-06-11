Hoy arranca el Mundial 2026 y el clima será un jugador clave. Si asistes al Estadio Ciudad de México o verás el partido en las calles, necesitas saber que las lluvias intensas amenazan la capital . Prepárate para que el clima no arruine tu experiencia mundialista.

El esperado jueves 11 de junio de 2026 finalmente ha llegado para millones de aficionados del futbol que aguardaban con ansias el inicio de la máxima justa deportiva internacional.

La Ciudad de México amanece hoy con un ambiente notablemente fresco y un cielo parcialmente nublado, marcando el inicio de una jornada histórica para el deporte en nuestro país.

Sin embargo, las condiciones meteorológicas actuales exigen tomar precauciones extremas para quienes planean disfrutar del encuentro inaugural entre la selección nacional mexicana y el combinado de Sudáfrica.

Pronóstico exacto para la hora del partido

El pitazo inicial de este magno evento está programado exactamente para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, momento en el que las condiciones climáticas comenzarán a transformarse.

Durante ese momento crucial del día, el termómetro oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, generando una sensación térmica bochornosa.

A pesar de esta temperatura aparentemente agradable, los pronósticos indican la presencia de lluvias ligeras intermitentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte de manera contundente que la probabilidad de precipitación aumentará drásticamente conforme avance la tarde, llegando a un preocupante 78 por ciento de posibilidad.

¿Por qué lloverá en la gran inauguración?

Las autoridades meteorológicas explican detalladamente que este fenómeno lluvioso no es una simple casualidad de la temporada, sino el resultado de múltiples sistemas interactuando sobre el territorio nacional.

La inestabilidad atmosférica que experimentamos hoy es impulsada principalmente por extensos canales de baja presión que cruzan el interior del país, generando nubosidad densa desde las primeras horas.

A esta compleja situación se suma el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y los remanentes nubosos dejados por la tormenta tropical “Cristina” en el sur.

Toda esta combinación de factores climáticos adversos generará fuertes chubascos vespertinos, los cuales estarán acompañados de intensa actividad eléctrica y una posible caída de granizo en diversas alcaldías.

Recomendaciones vitales para los aficionados

Quienes asistan a los diferentes Fan Fest instalados o directamente al estadio deben llevar un buen impermeable, recordando que los paraguas tradicionales suelen estar estrictamente prohibidos en eventos masivos.

Además de la lluvia, el índice de radiación UV alcanzará niveles extremos de hasta 14 puntos durante los breves momentos de sol, haciendo absolutamente indispensable el uso de protector solar.

Finalmente, se sugiere a toda la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil para evitar cualquier tipo de contratiempo en sus traslados mundialistas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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