Hoy arranca el Mundial 2026 y para quienes viven o visitan el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el clima será un factor absolutamente clave. ¿Abrigo, paraguas o ropa ligera? A continuación, se detalla el pronóstico meteorológico exacto para que la lluvia no arruine la experiencia mundialista ni la rutina diaria.

Este jueves 11 de junio marca un hito histórico con la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA, y la capital jalisciense destaca como una de las sedes protagonistas del torneo.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas prometen añadirle un toque de dramatismo a la jornada deportiva, ya que se espera un día mayormente nublado con precipitaciones intermitentes en la región .

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad amaneció con un ambiente templado, registrando una temperatura mínima que osciló cerca de los 18 grados Celsius.

Temperaturas y probabilidad de lluvia en la metrópoli

Para el transcurso de la tarde, los expertos prevén que el termómetro alcance una máxima de 27 a 28 grados, manteniendo una sensación térmica cálida pero húmeda en el ambiente.

La humedad jugará un papel crucial durante este jueves, rondando niveles del 75%, lo que incrementará la percepción de bochorno antes de que comiencen las precipitaciones más intensas.

Hacia la tarde y la noche, la probabilidad de lluvia se dispara hasta un 65%, con un alto potencial de desarrollo de tormentas eléctricas aisladas en distintas zonas del municipio .

Por lo tanto, los aficionados que asistan a los eventos de apertura o los ciudadanos que regresen de sus jornadas laborales, deberán anticipar posibles encharcamientos y un tránsito vehicular lento.

El clima durante el Corea del Sur vs República Checa

El Estadio Guadalajara abrirá sus puertas esta tarde para albergar el esperado encuentro internacional entre las selecciones de Corea del Sur y República Checa.

Para los afortunados que asistirán a este primer partido en tierras tapatías, resulta indispensable llevar un impermeable , recordando que los paraguas suelen estar estrictamente prohibidos por motivos de seguridad.

Las proyecciones meteorológicas indican que las precipitaciones podrían intensificarse justo en el horario del encuentro , acompañadas de ligeras ráfagas de viento provenientes del suroeste de la ciudad.

Además, se recomienda utilizar calzado cerrado y con suela antiderrapante, pues las explanadas y los accesos al recinto deportivo pueden volverse resbaladizos debido a la acumulación de agua.

Recomendaciones finales para los habitantes tapatíos

Para aquellos que no asistan al estadio pero planeen disfrutar del partido en algún restaurante o plaza pública del Área Metropolitana de Guadalajara, la sugerencia es buscar espacios techados.

Las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar resguardarse bajo árboles si se presenta actividad eléctrica.

Vivir esta gran fiesta del fútbol internacional requiere precaución; el clima tapatío puede ser impredecible, pero estar preparado garantizará disfrutar al máximo de la fiebre mundialista sin contratiempos.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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