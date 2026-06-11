Durante el partido inaugural de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, Gilberto Mora hizo historia con México. Al enfrentar a Sudáfrica, el mediocampista rompió el récord como el jugador más joven en disputar este torneo.

Un debut para los libros de historia

El reloj marcaba el minuto 66' en el encuentro cuando el estratega nacional, Javier "Vasco" Aguirre, decidió mover sus piezas en el campo. El joven talento ingresó al terreno de juego en sustitución del mediocampista Álvaro Fidalgo, marcando un hito en la historia del balompié. Con 17 años y 240 días de edad , el canterano superó registros de casi un siglo de antigüedad.

Este suceso lo consagra como el futbolista de menor edad en la era moderna de la Selección Nacional en participar en la máxima justa deportiva de la FIFA. Su ingreso al césped generó gran expectación entre los miles de aficionados presentes en las gradas, quienes presenciaron el nacimiento de una nueva figura internacional.

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Renovación con Xolos de Tijuana

Antes de concentrarse para este compromiso global con el cuadro tricolor, el jugador aseguró su futuro profesional en la Liga MX . La directiva de los Xolos de Tijuana anunció con gran entusiasmo la extensión de su contrato, blindando a su joya más preciada ante el inminente interés de diversos clubes extranjeros. Las negociaciones llegaron a buen puerto gracias a la disposición de ambas partes por mantener el crecimiento del atleta en un entorno conocido y estructurado.

El nuevo acuerdo firmado con el equipo fronterizo incluye cláusulas específicas diseñadas para facilitar una futura transferencia al futbol de Europa. Esta decisión demuestra una planificación inteligente por parte de su entorno cercano, buscando garantizar su desarrollo deportivo en las mejores ligas del mundo sin apresurar los procesos naturales de maduración . El club mexicano reafirmó su compromiso de apoyar el salto del mediocampista al viejo continente cuando llegue la oferta adecuada.

El futuro del balompié azteca

La participación de esta promesa en el torneo representa un cambio generacional profundo en el equipo tricolor. Su capacidad para manejar la presión en un escenario de tal magnitud confirma que posee las cualidades necesarias para liderar el mediocampo nacional durante la próxima década.

Con información de ESPN.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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