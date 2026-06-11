México derrota a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026

La Selección Mexicana inició con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El conjunto dirigido por Javier Aguirre dejó atrás una larga deuda pendiente al conseguir, por primera vez, una victoria en un partido inaugural mundialista.

Antes de este encuentro, el Tricolor nunca había logrado imponerse en el duelo de apertura de una Copa del Mundo, acumulando cinco derrotas y dos empates. Esta vez, respaldado por su afición y con una actuación dominante, México escribió una nueva página en su historia.

Quiñones abrió el camino para el Tricolor

Desde el silbatazo inicial, México tomó el control de las acciones. El equipo mantuvo la posesión durante los primeros instantes del encuentro y generó una rápida sensación de dominio que fue acompañada por el entusiasmo de más de 80 mil aficionados en las tribunas.

La primera advertencia llegó al minuto cinco con un disparo de Raúl Jiménez que fue contenido por el guardameta Ronwen Williams. Sin embargo, la insistencia mexicana tuvo recompensa poco después. Al minuto nueve, un error en la salida sudafricana fue aprovechado por Érik Lira, quien recuperó el balón y habilitó a Julián Quiñones. El atacante definió con un disparo cruzado para colocar el 1-0.

México continuó manejando el ritmo del partido y mantuvo a Sudáfrica lejos de su área. Antes del descanso, Jiménez volvió a exigir a Williams con un potente remate, mientras que Quiñones estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que terminó estrellándose en el poste.

La expulsión de Sithole facilitó el panorama

El inicio de la segunda mitad mantuvo la misma tendencia. Un nuevo error defensivo de los africanos estuvo cerca de ser capitalizado por Álvaro Fidalgo, aunque la intervención de Ime Okon evitó el segundo tanto.

La situación se complicó todavía más para Sudáfrica al minuto 49, cuando Sphephelo Sithole fue expulsado tras cortar una acción manifiesta de gol, dejando a su selección con diez jugadores sobre el terreno de juego.

Con superioridad numérica y control absoluto del encuentro, México incrementó la presión sobre la portería rival en busca de sentenciar el resultado.

Jiménez selló una noche histórica

La tranquilidad definitiva llegó al minuto 67. Raúl Jiménez apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y marcar el 2-0, un gol con un significado especial para el delantero, que años atrás logró regresar a las canchas tras superar una delicada lesión craneal.

Los problemas para Sudáfrica aumentaron en la recta final con la expulsión de Themba Zwane al minuto 84, dejando a los dirigidos por Hugo Broos con nueve hombres y sin posibilidades de reacción.

En los últimos minutos, César Montes también fue expulsado por México, aunque la sanción no alteró el desenlace de un encuentro que terminó con una celebración histórica para el Tricolor.

Tras este resultado, México enfrentará a Corea del Sur el próximo miércoles en Guadalajara, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse frente a República Checa en Atlanta.

SV