Mundial 2026: Investigan a FIFA por fraude en boletos en Nueva York y Nueva Jersey

Una investigación por fraude en boletos del Mundial 2026 fue abierta contra la FIFA por las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey. Las autoridades acusan al máximo organismo del futbol de prácticas engañosas, reubicación injustificada de asientos y manipulación de precios para los ocho partidos que se jugarán en el MetLife Stadium, incluida la final del torneo.

Las autoridades detallaron que el presunto fraude de la FIFA consistió en cambiar las categorías de las gradas después de iniciar la venta oficial. Los aficionados que compraron primero fueron reubicados en zonas menos deseables, como detrás de las porterías, para que la organización creara nuevas áreas VIP más caras. Además, se investiga el uso de un sistema de "precios variables" que elevó el costo promedio, excluyendo a los fans de los asientos por los que originalmente pagaron.

¿Por qué investigan a la FIFA por los boletos del Mundial 2026?

Las autoridades indicaron en un comunicado conjunto que hoy han solicitado documentación a la FIFA en reacción a noticias de prensa en las que fans dijeron haber sido "engañados" respecto a la ubicación de los asientos que compraron y a acciones que pudieron "contribuir" a "inflar" los precios de los boletos, como declaraciones públicas.

Las fiscalías, que cuentan con investigadores del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de la ciudad de Nueva York, recogen denuncias sobre cambios en las categorías de las gradas, posteriores a la división inicial del estadio y una vez que estaba en marcha la venta, para crear zonas nuevas más "deseables" y caras.

"Los reportes indican que los fans que compraron entradas antes de que se presentaran estas nuevas zonas fueron excluidos de esos asientos y en su lugar se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos lejos del campo o detrás de las porterías", señalan.

Asimismo, otros aficionados denunciaron no haber recibido boletos para la categoría que pagaron, agregan.

Precios inflados y el polémico "precio variable"

Se informó que se someterá a escrutinio el precio de los boletos, que "ha excedido los precios de cualquier Copa Mundial previa" como resultado de un método de "precio variable" para ajustarse a la demanda, en el que la FIFA ha lanzado las entradas en fases a lo largo de varios meses.

"La investigación examinará si el calendario de lanzamiento de boletos de la FIFA, sus declaraciones públicas y otras conductas impactaron en los precios, y cómo", abunda la nota.

De acuerdo con el portal SeatPick.com, los boletos de los ocho partidos en el estadio MetLife se están vendiendo a un precio medio de 2 mil 790 dólares.

La fiscal de Nueva York, Letitia James, y la interina de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, expresaron, citadas en la nota, su compromiso con los consumidores de ambos estados y criticaron la "manipulación" y la "explotación" de los residentes y visitantes del torneo.

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El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones participantes y contará con 104 partidos repartidos en 16 ciudades sede de tres países, entre ellas Guadalajara, en México.

*Con información de EFE

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