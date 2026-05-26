El comité organizador de la FIFA anunció de forma oficial las sedes de entrenamiento para el Mundial 2026, confirmando que siete selecciones de distintas confederaciones tendrán su campamento base en México . Esta decisión respondería a las óptimas condiciones de infraestructura deportiva que ofrecen los clubes locales para albergar a los atletas de alto rendimiento antes y durante el torneo más esperado del balompié.

La elección de estos espacios resulta clave para la adaptación al clima y la altitud, factores que los cuerpos técnicos consideran prioritarios para el rendimiento físico. Los equipos buscaron complejos con tecnología de punta, privacidad absoluta y cercanía a los aeropuertos para facilitar sus traslados a los estadios donde disputarán la fase de grupos a partir del 11 de junio , garantizando así un buen desarrollo logístico.

Los equipos que aterrizan en territorio nacional

La ciudad de Guadalajara se consolida como un epicentro deportivo al recibir a dos escuadras de gran nivel. La Selección de Colombia trabajará en las instalaciones de la Academia Atlas FC, mientras que Corea del Sur afinará sus tácticas en Verde Valle, la casa de las Chivas. Por su parte, Túnez viajará al norte para concentrarse en el centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

La Selección de Uruguay optó por el nivel del mar y el clima tropical, estableciendo su base de operaciones en el Mayakoba Training Centre de Cancún. En el centro del país, Sudáfrica se instalará en la Universidad del Futbol en Pachuca, un complejo de primer mundo reconocido por su enfoque integral en el desarrollo físico, médico y táctico de los jugadores.

El caso especial en la frontera y el anfitrión

Un caso que llamó la atención de la prensa internacional es el de Irán, equipo que montará su campamento en las instalaciones de los Xolos de Tijuana. Esta medida se tomó tras un acuerdo diplomático para evitar complicaciones con los visados en Estados Unidos, permitiendo a los asiáticos pernoctar en la frontera mexicana con total seguridad y realizar sus prácticas sin contratiempos legales .

Como era de esperarse, la Selección Mexicana mantendrá su tradicional búnker en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) al sur de la Ciudad de México . Este recinto ofrece todas las comodidades necesarias, canchas en perfecto estado y mantiene al equipo cerca del Estadio Banorte (Azteca), recinto donde el cuadro tricolor buscará hacer historia frente a su afición desde el primer minuto de juego en la inauguración.

Todo listo para el Mundial en México

La llegada de estas delegaciones representa una derrama económica importante y proyecta la imagen del país a escala global ante millones de espectadores. Los ojos del planeta entero estarán puestos en nuestras ciudades, demostrando que la infraestructura nacional cumple con los estándares más exigentes del deporte profesional y consolidaría a la región como un destino de primer nivel.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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FF