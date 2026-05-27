Gucci entra a la F1: anuncian acuerdo millonario con Alpine que cambiará la parrilla

¿Te imaginas la adrenalina de la F1 fusionada con la alta costura italiana? A partir de 2027, esto será realidad. Gucci acaba de anunciar un acuerdo para convertirse en el patrocinador principal de Alpine, marcando un hito donde el lujo y la velocidad colisionan como nunca antes. El anuncio oficial realizado este 27 de mayo de 2026 ha sacudido tanto al paddock como a las pasarelas internacionales.

La escudería competirá bajo el nombre de Gucci Racing Alpine Formula One Team. Este movimiento marca la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que una casa de moda de lujo asume el rol de patrocinador principal .

La marca italiana tomará el relevo de la empresa austriaca de tratamiento de aguas BWT, cuyo característico color rosa ha dominado los monoplazas franceses en los últimos años.

El impacto financiero y visual del acuerdo

Aunque las cifras oficiales se mantienen bajo confidencialidad, fuentes estiman que el contrato multianual oscila entre los 50 y 60 millones de dólares por temporada. Esto supondría una inyección de capital superior a los 150 MDD para el equipo francés, un impulso importante en la era del límite presupuestario. En cuanto a la estética, los primeros adelantos sugieren un cambio radical.

El nuevo monoplaza podría lucir una elegante carrocería negra, adornada con las icónicas franjas roja y verde de Gucci. Además, el inconfundible logotipo de la "G" entrelazada en color dorado tendrá un protagonismo especial, aunque se espera que Alpine conserve destellos de su tradicional azul eléctrico.

X / @gucci

¿Por qué la F1 atrae a marcas de lujo como Gucci?

La decisión de Gucci responde a una transformación profunda en la audiencia del automovilismo. La F1 ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma de contenido premium internacional. Con más de mil 500 millones de espectadores por temporada, el deporte motor atrae hoy a un público más joven, diverso y con una creciente presencia femenina.

Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de la firma italiana, destacó que esta convergencia única de rendimiento y cultura es el escenario ideal para la marca. "Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: es una expresión de quiénes somos y hacia dónde queremos llevar la marca", afirmó la ejecutiva en el comunicado difundido este miércoles 27 de mayo.

El contexto competitivo de Alpine

La llegada de este gigante de la moda coincide con un momento de reestructuración deportiva para la escudería francesa. Tras un difícil 2025 donde terminaron últimos en el campeonato de constructores, el equipo ha mostrado una notable mejoría en las primeras rondas de la actual campaña 2026, ubicándose en la quinta posición.

Además, la escudería se prepara para un cambio técnico crucial: a partir de 2026, sus monoplazas están impulsados por motores Mercedes, dejando atrás las unidades de potencia de Renault. Esta mejora en el rendimiento en pista ha sido un catalizador para cerrar el acuerdo, demostrando que el impulso comercial va de la mano con los resultados deportivos.

La moda como motor de innovación

La iniciativa Gucci Racing no se limitará a colocar logotipos en un coche de carreras. La marca planea desarrollar una plataforma experiencial completa. Se espera el lanzamiento de líneas de ropa exclusivas, que abarcarán desde la indumentaria oficial del paddock hasta productos de alto rendimiento para los mecánicos y pilotos.

Este movimiento sigue la estela de otras marcas de lujo, como el reciente acuerdo de 10 años firmado entre la F1 y el conglomerado LVMH, valorado en más de 100 millones anuales. Sin embargo, Gucci da un paso más allá al convertirse en el patrocinador principal de un equipo, integrando su identidad directamente en el nombre y el ADN de la escudería.

La cuenta atrás para 2027 ha comenzado, y el mundo del motor ya espera con ansias ver cómo el lujo italiano acelera a más de 300 kilómetros por hora.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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