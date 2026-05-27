Jalisco, a través del CODE, se enfrenta a un desafío para la salud pública de la gente, por lo que relanzó el programa "Reto, reactivación para todas y todos", una iniciativa que brinda alternativas para que cualquiera pueda ejercitarse, tener una vida más activa y mejorar su calidad de vida.

Buscan fomentar la actividad física

En un contexto en el que solo cuatro de cada diez mexicanos realizan actividad física regular, una de cada diez muertes en el mundo es responsable de la falta de movimiento y hay una proyección de 1.53 mil millones de personas con obesidad para 2035, de acuerdo con datos mostrados por el CODE, fomentar el ejercicio en todas las etapas de la vida es clave para contrarrestar estas cifras.

El director general del CODE, Luis Fernando Ortega, enfatizó que los grandes países no solo piensan en el deporte de alto rendimiento, sino en la salud general de todos, y buscan lo mismo con Reto. "Debe convertirse en la política pública que promueva la actividad física orientada a la salud social y salud pública. México presume los nada honrosos primeros lugares en obesidad infantil. Reto es un programa estratégico que atiende a la población jalisciense", señaló el dirigente.

"Lo que nosotros planteamos es un modelo integral que en muchos países se viene implementando. Hoy tenemos que hablar de darle acceso a la práctica deportiva, a la activación física y a otros sectores de forma incluyente; es fundamental que las mujeres y los adultos mayores se vean beneficiados, más allá de hablar del reconocimiento que tenemos en el ámbito competitivo", subrayó Ortega Ramos.

Programa opera en 65 municipios

Rosa María Valenzuela es una de las usuarias de las actividades de este programa, quien ha disfrutado las clases que otorga esta iniciativa. "¿Qué representa para el adulto mayor? Nos sentimos más activas, es bueno para evitar el sedentarismo, mantenerse bien, pero sobre todo estar activos; me fluye la sangre, no me llega entumecimiento, puedo moverme, agacharme por una moneda, pegar la carrera para alcanzar el camión a mis 69 años y tengo compañeras en la misma situación", dijo Rosa María.

Este programa existe desde 2019; sin embargo, es relanzado junto con otras dependencias estatales como las secretarías de Salud, Educación y Cultura, así como el Sistema de Asistencia Social, con una inversión de 12 millones de pesos, llegando hasta hoy a 65 municipios de Jalisco y con un aproximado de 10 mil personas que aprovechan esta iniciativa.

Reto brinda opciones gratuitas como ejercicio funcional, yoga, baile o activación física adaptada, además de ofrecer por primera vez programas de nutrición y psicología para una atención completa. Estas clases se imparten en puntos fijos del Área Metropolitana de Guadalajara, en las diferentes instalaciones del CODE, mientras que al interior del estado suelen realizarse en las plazas principales.

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