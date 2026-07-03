¿Cuál será el último partido del Mundial 2026 que se jugará en México? Fecha, sede y detalles

La Copa del Mundo entra en su fase decisiva y es momento de despedir a uno de sus anfitriones. El último partido del Mundial 2026 en México ya tiene fecha y sede confirmadas, marcando el cierre de un capítulo histórico para el deporte internacional.

De los 104 encuentros programados para esta edición, el territorio mexicano recibió la asignación de 13 juegos. Estos compromisos se distribuyeron en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ciudades que albergaron a miles de seguidores internacionales durante las últimas semanas.

Hasta el momento, se han disputado 12 de esos 13 enfrentamientos. La Selección Mexicana ha tenido una participación extraordinaria, avanzando a través de la fase de grupos y los dieciseisavos de final con paso perfecto, destacando por su solidez al no recibir goles en contra.

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El adiós definitivo: este será el último partido del Mundial 2026 en México

El partido que marcará la despedida del torneo en el país se jugará el domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas, tiempo centro de México. Este esperado compromiso tendrá como escenario el Estadio Ciudad de México, un recinto que en su historia ha sido testigo de las máximas glorias del balompié.

Este crucial enfrentamiento corresponde a los octavos de final y tendrá como protagonistas a la escuadra mexicana y al combinado de Inglaterra. El choque promete ser un espectáculo vibrante por el alto nivel competitivo que ambas selecciones han demostrado.

Más allá del pase a cuartos de final, este juego representa la culminación del rol de México como coanfitrión. Una vez que el árbitro decrete el final, el resto del campeonato se desarrollará de manera exclusiva en los estadios de Estados Unidos y Canadá.

Superar a la selección inglesa representará una prueba de fuego para la defensa mexicana, la cual se mantiene impenetrable. El conjunto europeo llega con una plantilla llena de figuras, convirtiendo este duelo en uno de los más atractivos de la fase eliminatoria.

Ante la magnitud del evento, las autoridades implementarán operativos especiales de seguridad y logística. Se contemplan diversos cierres viales y rutas de transporte exclusivas en las inmediaciones del recinto para garantizar la integridad y el flujo adecuado de los miles de asistentes.

A medida que se acerca la fecha, la nación se prepara para vivir una última fiesta futbolística en casa. Sin importar el resultado, este evento quedará grabado en la memoria colectiva como el cierre de la tercera ocasión en la que México funge como sede del torneo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB