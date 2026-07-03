El Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con una jornada decisiva que marcará el cierre de los Dieciseisavos de Final. Tras varios días de intensa actividad, este viernes se definirán los últimos boletos a los Octavos de Final con tres encuentros que prometen emociones y posibles sorpresas.

Para los aficionados en México, la buena noticia es que uno de los partidos más esperados del día podrá seguirse gratis por televisión abierta, mientras que los otros encuentros estarán disponibles únicamente mediante plataformas de paga y streaming.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 3 de julio

La actividad de este viernes contempla los siguientes encuentros (horarios del centro de México):

Australia vs Egipto – 12:00 horas

Argentina vs Cabo Verde – 16:00 horas

Colombia vs Ghana – 19:30 horas

Estos partidos corresponden a los últimos cruces de los Dieciseisavos de Final, por lo que al término de la jornada quedará definido el cuadro completo de los octavos de final del torneo.

¿Qué partidos pasan por TV abierta en México?

De acuerdo con la programación confirmada por las televisoras mexicanas, solo un partido será transmitido por televisión abierta este viernes. Las transmisiones quedan de la siguiente manera:

Australia vs Egipto: Exclusivo por ViX Premium.

Argentina vs Cabo Verde: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium.

Colombia vs Ghana: Exclusivo por ViX Premium.

El duelo entre Argentina y Cabo Verde es considerado el platillo fuerte de la jornada, ya que la Albiceleste busca mantenerse en la pelea por el título frente a una Selección que ha sido una de las revelaciones del campeonato.

Argentina busca evitar sorpresas

La Selección argentina llega como favorita para avanzar de ronda, aunque enfrente tendrá a un Cabo Verde que ha sorprendido durante el torneo con un fútbol ordenado y efectivo.

El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados, especialmente por la presencia de varias figuras internacionales y porque el ganador avanzará a los octavos de final, donde el nivel de exigencia aumentará considerablemente.

Así termina la ronda de Dieciseisavos de Final

Con los tres partidos de este viernes finalizará oficialmente la fase de Dieciseisavos del Mundial 2026, el primer torneo de la historia con este formato tras la expansión a 48 selecciones.

A partir del fin de semana comenzarán los Octavos de Final, instancia en la que las Selecciones supervivientes buscarán seguir su camino rumbo al título mundialista. Para los aficionados mexicanos, la atención también está puesta en el siguiente compromiso del Tricolor, que ya conoce a su rival para la siguiente ronda: Inglaterra.

La jornada de hoy representa una de las últimas oportunidades para disfrutar de una triple cartelera mundialista antes de que el torneo entre en su etapa más emocionante y de eliminación directa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

AO