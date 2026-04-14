Este 14 de abril, dos clubes de la Liga MX, la Máquina del Cruz Azul y las Águilas del América, abrirán las puertas de sus respectivos estadios para disputar el segundo de dos duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions).

Te diremos dónde y a qué hora ver EN VIVO estos enfrentamientos contra los equipos de la Major League Soccer (MLS) Los Angeles FC (LAFC) y Nashville SC , respectivamente.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de HOY de la Concachampions?

Cruz Azul vs Los Angeles FC

Hora : 19:00

: 19:00 Sede : Estadio Cuauhtémoc

: Estadio Cuauhtémoc Transmisión: FOX ONE y FOX

América vs Nashville SC

Hora : 21:30

: 21:30 Sede : Estadio Azteca

: Estadio Azteca Transmisión: FOX ONE y FOX+

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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¿Cómo llega la Máquina al encuentro contra LAFC?

La Máquina llega con desventaja ante Los Angeles FC, pero con la confianza intacta . El zaguero argentino Gonzalo Piovi aseguró que el equipo saldrá al Estadio Cuauhtémoc con la mentalidad de revertir el marcador. Confía en la calidad del plantel y en el deseo colectivo por avanzar a Semifinales.

Piovi también considera que los equipos de la MLS suelen resentir las condiciones cuando visitan México, lo que puede inclinar el partido.

"Creo que dependemos de nosotros, de lo que vayamos a hacer en el campo, los detalles van a ser claves. Los equipos de la MLS, cuando vienen a Ciudad de México, con la altura les cuesta, tenemos que aprovechar eso y el acompañamiento de nuestra gente".

El defensor no pierde la fe. Está convencido de que Cruz Azul tiene los argumentos futbolísticos para darle la vuelta a la serie en casa .

"Creo que va a ser un partido donde tenemos que salir con total convencimiento, ser nosotros mismos, estar en todos los detalles al cien por ciento. Tenemos la fe de que lo vamos a revertir".

La confianza también pasa por la calidad del plantel. Piovi destacó la unión del grupo y la certeza de que pueden lograr una noche histórica.

Cruz Azul se aferra a su última oportunidad en la Concacaf Champions Cup 2026. La remontada luce complicada, pero, en el vestidor celeste, nadie baja los brazos, por lo que la noche histórica se puede dar y Gonzalo Piovi se ilusiona.

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¿Cómo llega el América al duelo contra Nashville?

André Jardine, director técnico de las Águilas del América, tiene como asignatura pendiente ganar el certamen de la Concacaf, trofeo que le falta a su estratega nacido en Porto Alegre desde que llegó al equipo de la capital mexicana en el Apertura 2023.

El América comparte con el Cruz Azul el honor de ser los más ganadores de la Copa de Campeones, con siete títulos cada uno, pero las Águilas no levantan el trofeo desde hace una década .

Los dirigidos por Jardine son favoritos por su jerarquía en la zona y porque recibirán el duelo de Vuelta de Cuartos de Final en el Estadio Azteca, después del empate sin goles que rescataron en el duelo de ida de la semana pasada.

El América no pasa por buen momento. En la Liga MX marcha en séptimo lugar, apenas dentro de los ocho primeros que clasifican a la Liguilla del Clausura 2026 .

Su principal fortaleza es su línea defensiva, liderada por el uruguayo Sebastián Cáceres. Del medio campo hacia arriba, al equipo le cuesta crear opciones de gol y tiene en el estadounidense Alejandro Zendejas y el uruguayo Brian Rodríguez a sus hombres más peligrosos al frente.

Con información de EFE y SUN.

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